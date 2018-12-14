У Росії позбавили побачень звинуваченого у держзраді 75-річного вченого Кудрявцева

Обвинуваченому у державній зраді Росії провідному науковому співробітнику російського Центрального науково-дослідного інституту машинобудування (ЦНДІМАШ) Віктору Кудрявцеву слідчий заборонив побачення.

Як повідомив «Інтерфакс-Росія» адвокат «Команди 29», що представляє інтереси Кудрявцева, це сталося незабаром після відмови його підзахисного піти на співпрацю зі слідством, а саме – визнати провину і свідчити проти свого учня і колеги в обмін на домашній арешт.

«Незважаючи на те, що Кудрявцев вже більше трьох місяців перебуває у Лефортово, в умовах, які завдають непоправної шкоди його здоров'ю і загрожують навіть життя, не дивлячись на його 75 років, захворювання і неможливість побачити рідних, він від цієї пропозиції відмовився і не став нікого обмовляти – ні себе, ні інших», – пояснив адвокат Іван Павлов.

Захист стверджує, що слідство продовжує чинити тиск на Кудрявцева і планує найближчим часом оскаржити заборону на побачення.

Раніше про тиск на батька з боку слідства заявив син вченого – Ярослав Кудрявцев, професор Російської академії наук, завідувач лабораторією Інституту нафтохімічного синтезу РАН.

За словами Ярослава Кудрявцева, батькові запропонували дати свідчення проти його учня – ще одного російського ученого Романа Ковальова.

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У чому суть звинувачень?

Провідний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту машинобудування Віктор Кудрявцев був затриманий і поміщений у СІЗО «Лефортово» 20 липня 2018 року.

Йому висунули підозру у передачі секретних відомостей Бельгійському інституту гідродинаміки і звинуватили у державній зраді.

Захист каже, що у кримінальній справі мова йде про передачу неназваних секретних даних двома електронними листами у березні і жовтні 2013 року з російського міста Королева в Фон Кармановской науковий інститут в Брюсселі, з яким ЦНДІМАШ працював за програмою FP7-SPACE.

​Лінія захисту​

Свою вину Кудрявцев не визнає. Його захисники заявляли, що до секретних відомостей вчений не мав доступу більше 20 років, а сама програма FP7-SPACE є затвердженою на урядовому рівні і звіти по ній публікувалися у відкритому доступі.

Адвокати вважають, що вчений утримується під арештом незаконно і побоюються. що їхній підзахисний в умовах слідчого ізолятора до суду може не дожити. Кудрявцев хворіє на діабет, гіпертонію, а також він переніс інфаркт.

Петицію з вимогою випустити Віктора Кудрявцева зі слідчого ізолятора уже підписали понад 110 тисяч люде. Звернення передано до адміністрацію президента Росії Володимира Путіна, ФСБ і Верховного суду Росії.

Віктор Кудрявцев був серед тих, хто підписав відкритого листа президентові Володимиру Путіну на підтримку раніше звинуваченого в державній зраді співробітника цього ж інституту Володимира Лапигіна. Лапигін – лауреат премії уряду Росії, кандидат технічних наук і заступник начальника одного з центрів ЦНДІМАШ.

Після обшуків у Корольові і в московському офісі Об'єднаної ракетно-космічної корпорації стало відомо, що один з керівників цієї російської корпорації Дмитро Пайсон пішов зі своєї посади. У справі є кілька підозрюваних, Кудрявцев, імовірно, перший з тих, чиє ім'я стало відоме.

Про арешт вченого стало відомо 22 липня, коли в слідчому ізоляторі «Лефортово» Кудрявцева виявили члени Громадської спостережної комісії (ОНК) Москви. Він найстарший арештант цього СІЗО, і за гратами він зустрів своє 75-ліття.

Пізніше і Роскосмос підтвердив арешт ученого.

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