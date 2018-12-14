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14 Грудень 2018, Київ 12:31
Політика

У Росії позбавили побачень звинуваченого у держзраді 75-річного вченого Кудрявцева

Віктор Кудрявцев, співробітник російського Центрального науково-дослідного інституту машинобудування Росії, звинувачений у держзраді. Москва, 2 серпня 2018 року

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Обвинуваченому у державній зраді Росії провідному науковому співробітнику російського Центрального науково-дослідного інституту машинобудування (ЦНДІМАШ) Віктору Кудрявцеву слідчий заборонив побачення.

Як повідомив «Інтерфакс-Росія» адвокат «Команди 29», що представляє інтереси Кудрявцева, це сталося незабаром після відмови його підзахисного піти на співпрацю зі слідством, а саме – визнати провину і свідчити проти свого учня і колеги в обмін на домашній арешт.

«Незважаючи на те, що Кудрявцев вже більше трьох місяців перебуває у Лефортово, в умовах, які завдають непоправної шкоди його здоров'ю і загрожують навіть життя, не дивлячись на його 75 років, захворювання і неможливість побачити рідних, він від цієї пропозиції відмовився і не став нікого обмовляти – ні себе, ні інших», – пояснив адвокат Іван Павлов.

Захист стверджує, що слідство продовжує чинити тиск на Кудрявцева і планує найближчим часом оскаржити заборону на побачення.

Раніше про тиск на батька з боку слідства заявив син вченого – Ярослав Кудрявцев, професор Російської академії наук, завідувач лабораторією Інституту нафтохімічного синтезу РАН.

За словами Ярослава Кудрявцева, батькові запропонували дати свідчення проти його учня – ще одного російського ученого Романа Ковальова.

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У чому суть звинувачень?

Провідний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту машинобудування Віктор Кудрявцев був затриманий і поміщений у СІЗО «Лефортово» 20 липня 2018 року.

Йому висунули підозру у передачі секретних відомостей Бельгійському інституту гідродинаміки і звинуватили у державній зраді.

Захист каже, що у кримінальній справі мова йде про передачу неназваних секретних даних двома електронними листами у березні і жовтні 2013 року з російського міста Королева в Фон Кармановской науковий інститут в Брюсселі, з яким ЦНДІМАШ працював за програмою FP7-SPACE.

СІЗО, Росія
СІЗО, Росія

Лінія захисту​

Свою вину Кудрявцев не визнає. Його захисники заявляли, що до секретних відомостей вчений не мав доступу більше 20 років, а сама програма FP7-SPACE є затвердженою на урядовому рівні і звіти по ній публікувалися у відкритому доступі.

Адвокати вважають, що вчений утримується під арештом незаконно і побоюються. що їхній підзахисний в умовах слідчого ізолятора до суду може не дожити. Кудрявцев хворіє на діабет, гіпертонію, а також він переніс інфаркт.

Петицію з вимогою випустити Віктора Кудрявцева зі слідчого ізолятора уже підписали понад 110 тисяч люде. Звернення передано до адміністрацію президента Росії Володимира Путіна, ФСБ і Верховного суду Росії.

Віктор Кудрявцев був серед тих, хто підписав відкритого листа президентові Володимиру Путіну на підтримку раніше звинуваченого в державній зраді співробітника цього ж інституту Володимира Лапигіна. Лапигін – лауреат премії уряду Росії, кандидат технічних наук і заступник начальника одного з центрів ЦНДІМАШ.

Після обшуків у Корольові і в московському офісі Об'єднаної ракетно-космічної корпорації стало відомо, що один з керівників цієї російської корпорації Дмитро Пайсон пішов зі своєї посади. У справі є кілька підозрюваних, Кудрявцев, імовірно, перший з тих, чиє ім'я стало відоме.

Про арешт вченого стало відомо 22 липня, коли в слідчому ізоляторі «Лефортово» Кудрявцева виявили члени Громадської спостережної комісії (ОНК) Москви. Він найстарший арештант цього СІЗО, і за гратами він зустрів своє 75-ліття.

Пізніше і Роскосмос підтвердив арешт ученого.

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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