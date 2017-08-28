У Росії «Меморіал» визнав політв’язнем засудженого за держзраду вченого

Правозахисний центр «Меморіал» визнав засудженого у Росії вченого Володимира Лапигіна політичним в’язнем. 77-річний творець космічних апаратів засуджений на сім років позбавлення волі за звинуваченням у державній зраді. Правозахисники вимагають негайно звільнити вченого, а також притягнути до відповідальності винних у його кримінальному переслідуванні.

Московський міськсуд засудив співробітника Центрального науково-дослідного інституту машинобудування Володимира Лапигіна у вересні минулого року. За версією слідства, вчений передавав за кордон секретну технологічну інформацію.

Сам Лапигін провини не визнав. Він стверджує, що працював в науково-дослідному інституті за сумісництвом і до державних секретів допущений не був.

У лютому 23 вчених звернулися з відкритим листом до президента Росії Володимира Путіна. Вони просили помилувати Лапигіна. За їхніми словами, перебування в колонії суворого режиму для літньої людини рівносильне смертному вироку. У березні Володимир Лапигін сам подав прохання про помилування на ім’я президента Росії.