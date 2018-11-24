У «Роскосмосі» хочуть перевірити, чи були американці на Місяці

У російському космічному агентстві «Роскосмос» заявляють, що мають намір перевірити, чи висаджували американські астронавти на Місяць. Про це 24 листопада заявив голова «Роскосмосу» Дмитро Рогозін на зустрічі з президентом Молдови Ігорем Додоном під час відвідин компанії «Російські космічні системи».

«Ми таке завдання поставили – полетіти перевірити: чи були вони чи ні… Вони кажуть, що були, ми перевіримо», – цитують Рогозіна російські державні новинні агенції.

Він також повідомив, що російська держкорпорація «Роскосмос» і американська NASA вже почали готувати екіпажі до роботи в екстремальних умовах місячної орбіти.

Напередодні Рогозін заявив, що в кінці 2020-х років планується почати будівництво російської місячної бази, а перша висадка російських космонавтів на Місяць запланована на початок 2030-х років.

У вересні Дмитро Рогозін заявляв, що Росія не хоче брати участь в американському проекті навколомісячної станції Lunar Orbital Platform – Gateway (Deep Space gateway) «на других ролях». «Ми створюємо свою транспортну систему», – повідомив тоді голова «Роскосмосу». Він пообіцяв, що Росія створить власну місячну наукову станцію спільно з країнами БРІКС (Бразилією, Індією, Китаєм).