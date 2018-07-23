Роскосмос підтверджує арешт 74-річного науковця

У російській корпорації Роскосмос підтвердили арешт співробітника Центрального науково-дослідного інституту машинобудування Віктора Кудрявцева.

«Із ним зараз проводяться слідчі дії», – повідомляє російське державне агентство ТАСС із посиланням на керівника прес-служби «Роскосмосу» Володимира Устименка. Інших подробиць він не навів.

Раніше повідомлялося, що в московський слідчий ізолятор «Лефортово» доставлений 74-річний Віктор Кудрявцев, співробітник Центрального науково-дослідного інституту машинобудування. 20 липня в цьому інституті співробітники ФСБ провели обшуки у справі, пов’язаній з витоком за кордон інформації про російську гіперзвукову зброю.

Кудрявцев входив у число тих, хто підписав відкритого листа президентові Володимиру Путіну на підтримку раніше звинуваченого в державній зраді співробітника цього ж інституту Володимира Лапигіна, повідомляє «Медіазона». Лапигін – лауреат премії уряду Росії, кандидат технічних наук і заступник начальника одного з центрів ЦНДІМАШ.

Після обшуків у Корольові і в московському офісі Об'єднаної ракетно-космічної корпорації стало відомо, що один з керівників цієї російської корпорації Дмитро Пайсон пішов зі своєї посади. У справі є кілька підозрюваних, Кудрявцев, імовірно, перший з тих, чиє ім'я стало відоме.