Опитування: у Росії росте число невдоволених Путіним і курсом країни

45% росіян вважають, що країна рухається неправильним шляхом, свідчать опитування російського «Левада-центру».

Це максимум за останні 12 років – в січні 2006 року 48% росіян, вважали, що країна рухається неправильним шляхом.

Рік тому так вважали 28%.

Згідно з останнім опитуванням, 34% росіян не схвалюють діяльність Володимира Путіна на посаді президента Росії. Такий же показник був п’ять і сім років тому. Рік тому – в січні 2018 року – не схвалювали діяльність Путіна 18% опитаних, два роки тому – 14%.

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Діяльність голови російського уряду Дмитра Медведєва не схвалюють 66% росіян (рік тому таких було 56%), діяльність кабінету міністрів не схвалюють 61% (у 2018-му був 51%), Державної думи Росії – 64% (проти 55% в січні минулого року ).

Схвалили в цьому році відповідно: діяльність Путіна – 64% росіян, Медведєва – 33%, уряду – 38%, Держдуми – 33%.

Минулого місяця російська державна соціологічна компанія повідомила, що довіра громадськості до Путіна впала до найнижчого рівня за 13 років.