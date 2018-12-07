Вплив Росії зростає, а імідж Путіна страджає (дослідження)

Російський президент старався відновити Росію як світову потугу, і, здається, в нього дещо вийшло. Глобальне опитування, проведене американським дослідницьким центром П’ю (Pew Research Center), вказує на те, що на думку багатох людей, вплив Росії у світових справах таки зростає. Але є одне «але»: це не означає, що Росія або Путін від цього комусь стали більше подобатися. При чому саме люди, які приязно ставляться до ультраправих партій, мають більшу ймовірність довіряти Путіну в світових справах.

Росія

Центр П’ю провів опитування в 25 країнах світу і залучив 26612 осіб у період з травня по серпень 2018 року, а також використав додаткові дані з опитування тисячі росіян.

Загалом Росію скоріше несприятливо сприймають, ніж сприятливо, у 16 з 25 країн світу.

В усьому світі в середньому лише 34% опитаних людей висловлюють позитивний погляд на Росію, тоді як приблизно чверть (26%) переконані у тому, що Путін робить «правильні речі у світових справах».

Тільки у чотирьох країнах (Філіппіни, Туніс, Південна Корея та Греція) щонайменше половина опитуваних позитивно відгукнулася про Росію. А у Північній Америці та більшій частині Європи Росію бачать у негативному світлі.

Тим не менш, багато хто вважає, що міжнародні позиції Росії зростають. Близько 42% вважають, що Росія відіграє більш важливу роль у світі, ніж 10 років тому. Лише 19% думають, що вплив Росії стає слабшим.

В Європі регіональний середній показник 27% серед 10 країн вказує на сприятливе ставлення до Росії, в США цей показник склав 21%.

У країнах Африки та Латинської Америки багато опитаних не мають точки зору щодо Росії, але найбільш сприятливо до Росії ставляться у Нігерії (41%) та Кенії (40%), а негативно в Південній Африці (44%) та Бразилії (43%).

Путін

Загалом впевненість в правильності дій Путіна в світовій політиці є низькою. Лише 26% мають таку впевненість, на противагу 63%, які не підтримують таку думку.

А ось в самій Росії, наприклад, 81% опитуваних переконані в правильності його дій.

Щоправда, Путін не єдиний світовий лідер, чий міжнародний імідж сьогодні страждає. Подібні тенденції спостерігають і щодо американського президента Дональда Трампа і китайського лідера Сі Цзіньпіна, які мають загалом низькі глобальні рейтинги. Натомість канцлер Німеччини Анґела Меркель та французький президент Емманюель Макрон мають кращі показники.

В Європі в середньому 21% висловлюють довіру Путіну. А, наприклад, в Польщі (58%), Іспанії (53%), Нідерландах (50%) та Швеції (50%) велика кількість каже, що взагалі не довіряють діям Путіна.

Але на Філіппінах (61%) та Тунісі (53%) Путін користується такою довірою в більшості населення.

Та такий «бідний» міжнародний імідж не є чимось новим для Путіна. В Азійсько-Тихоокеанському регіоні, наприклад, вони були низькими протягом останнього десятиліття. Це Південна Корея, Японія Австралія. Так само як і протягом останніх 10 років в Західній Європі і в Америці.

А хто добре сприймає Путіна?

У шести європейських країнах, де провели опитування, саме люди, які сприятливо ставляться до правих партій, мають більшу ймовірність довіряти Путіну в світових справах.

Найбільші рівні довіри Путін отримує від прихильників німецької націоналістичної ультраправої партії «Альтернативи для Німеччини» (AfD) (51%) та прихильників французської ультраправої партії «Національний рух», яку очолює Марін Ле Пен (40%).

Незалежний дослідницький центр Pew Research Center має на меті інформувати громадськість про проблеми та ставлення людей до певних питань та світові тенденції. Центр проводить опитування громадської думки, демографічні дослідження, контент-аналіз та інші наукові дослідження.