Соціологи пояснили чому удвічі виріс рейтинг Володимира Путіна

Опубліковані останнього тижня травня 2019 року Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦІОМ) результати опитування показали зниження довіри до Путіна до мінімуму за 13 років – 31,7%. Опитування проводилися за усталеною методикою – з відкритим питанням, без вказування конкретних політиків. Після такого обвального результату методику змінили і знову опитали людей. Рейтинг Птуна став – 72%. Як таке можливо – пояснюють соціологи.

Різке зростання рейтингу Володимира Путіна за невеликий інтервал часу між опитуваннями Всеросійського центру дослідження громадської думки «​тхне пропагандою та маніпуляцією». Таку думку висловив російській службі Голосу Америк директор Аналітичного центру Юрія Левади, Лев Гудков.

За словами експерта, встановити реальну картину підтримки президента Росії можна співставляючи ставлення людей до президента з оцінкою ними їх власного матеріального становища.

«Тоді, за такого аналізу, це починає працювати (на встановлення істинної картини)», – відзначив дослідник. На його думку, опитування про підтримку політика нічого не виявляє.

Кремль тисне на соціологів

Гудков наголосив, що на його думку, опитування поводилося під тиском адміністрації президента Путіна.

«Питання було поставлено руба: чи довіряєте ви саме Путіну? Та ще й по телефону, наосліп ... Спробуй вгадай: соціологи дзвонять або з ФСБ? Так що не дивно, що це дало такий стрибок (рейтингу). Так, звичайно, непристойно ставити питання», – сказав Гудков.

До того ж, пояснює Гудков, так різка зміна методики опитування після невтішного для Путіна результату, та ще за наказом згори, завжди викликає глузування і сумніви.

Розбіжність у цифрах викликала невдоволення в Кремлі. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков попросив соціологів пояснити ситуацію, «як може падати рівень довіри, але рости електоральний рейтинг».

Глава ВЦІОМ Валерій Федоров, коментуючи результати опитування, спочатку заявив, що причина низького рейтингу Путіна пов’язана з тим, що населення не вірить у поліпшення рівня життя. Однак пізніше він написав, що падає не довіра до президента Росії, а частота згадок Путіна в списку політиків, кому довіряють росіяни.

Заступник директора російського «Левада-центру» Денис Волков у зазначив, що закрите питання комфортніше для влади завдяки більш високим показникам довіри до президента. При жорсткому виборі «так / ні» респонденти більш схильні до соціально схвалюваних відповідей.