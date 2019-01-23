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Рейтинг доверия россиян к Владимиру Путину упал до исторического минимума за все 19 лет его пребывания у власти – до 33%, по данным ВЦИОМ. Для сравнения – после аннексии Россией украинского Крыма в 2015 году Путину доверяли 65%. Почему рейтинг так резко упал? Волнует ли еще российского президента его популярность среди россиян? И как Путин будет возвращать свои знаменитые «86%» одобрения? Об этом эфире Радио Донбасс.Реалии говорили журналист Радио Свобода, публицист Виталий Портников и российский философ Максим Горюнов.

– Виталий, если сравнивать с «посткрымским» периодом, доверие к Владимиру Путину «сдулось» в два раза. Социологи отмечают, что доверие продолжает падать. С чем это связано?

Виталий Портников: Я думаю, это эффект страны невыученных уроков. «Докрымский» рейтинг президента Путина базировался на том, что большая часть российского общества тогда была удовлетворена экономической ситуацией в стране. Напомню, это еще были очень высокие цены на нефть, это было время Олимпиады. И время, когда на въезде в Москве, в аэропорту «Шереметьево» висел лозунг «Поздравляем Россию с победами!». Не было написано, с какими, но было понятно, что с любыми.

Но одновременно у большой части граждан была неудовлетворенность по поводу политической повестки дня. Россия не выглядела государством, которое хоть чем-то напоминало Советский Союз. Россия была государством, граждане которого не участвовали в выработке его собственной политической повестки дня. Шел уже Бог знает какой год правления Владимира Путина.

Рейтинг власти значительно пострадал после рокировки Владимира Путина и Дмитрия Медведева, когда Путин вернулся в Кремль, а Медведев стал премьер-министром Российской Федерации. Было видно, они практически не скрывали, что это кулуарная клановая договоренность. И определенная неудовлетворенность происходящим была связана с тем, что часть населения, возможно, вполне довольная своей экономической ситуацией, была недовольна политическим контекстом.

Путину удалось сыграть на шовинистическом регистре, который в России всегда определял государственное строительство, начиная с князя Ивана Калиты. Таким образом объединить ту часть населения, которая была довольна экономически, с той частью населения, которая изменила свои политические предпочтения после Крыма и Донбасса. Потому что «Крымнаш» и это не изменяется. По последним социологическим опросам, большинство россиян ставит оккупацию Крыма в один ряд с победой во Второй мировой войне и покорением космоса.

Это та же история, как и политическая биография другого деятеля такого типа – рейхсканцлера Адольфа Гитлера

На этом фоне повысился путинский рейтинг. И если бы при этом Путину удавалось сохранить экономическую удовлетворенность, все оставалось бы, как и было. Это та же история, как и политическая биография другого деятеля такого типа – рейхсканцлера Адольфа Гитлера. Которому удалось объединить симпатии тех немцев, которые хотели, прежде всего, улучшения немецкой экономики на момент прихода национал-социалистов к власти, с симпатиями тех, которые политически были неудовлетворены приходом Гитлера. Но потом получили великую Германию, на время.

Сейчас мы видим экономический миф о «великой России», политически еще ничего не происходит. Россия свои территории сохраняет, русификация народов России происходит ускоренными темпами, оккупированные территории сохраняются. Никакого отступления от крымского курса нет. Но большое число людей могло надеяться, что этот миф о «великой России» будет сопровождаться улучшением их экономической жизни за счет порабощения других стран и народов. А россияне живут все хуже и хуже в «великой России».

Великая Россия – такая экономическая модель, что как только она начинает расширяться экстенсивно, обычные граждане живут все хуже и хуже

«Великая Россия» – такая экономическая модель, что как только она начинает расширяться экстенсивно, обычные граждане живут все хуже и хуже. Если представить себе, что Путин пойдет дальше – еще хуже будут жить россияне. Лучше на этом живет группа проходимцев у трона. Так было, опять-таки, не только во времена Путина.

– По данным ВЦИОМ, в тройке претензий к власти у россиян: не может справиться с ростом цен, с падением доходов населения, обеспечить людей работой, не заботится о социальной защите населения, коррумпирована; действует в своих собственных интересах. То есть, действительно экономические претензии к власти.

Виталий Портников: Естественно. Потому что политически власть никуда не свернула.

– Наши слушатели спрашивают, можно ли верить цифрам ВЦИОМ в России – это государственная социологическая служба Российской Федерации и опубликовала такие незавидные цифры.

Виталий Портников: ВЦИОМ – это действительно полугосударственный социологический центр. Я думаю, что ВЦИОМ является таким же участником клановых политических игр, как и любые другие государственные институции. У нас есть иллюзия монолита российской власти, но на самом деле она – не монолит.

Это – скорее всего, завышенные цифры. И если они таковы, то мы можем делать вывод о том, каковы настоящие цифры популярности российского президента у его соотечественников.

К моему сожалению, реальная свободная социология в России невозможна.

Но есть еще один момент – это инертность и определенный страх. И это касается в большей степени регионов. Привыкли, что говорить кому угодно нужно то, что хотят от тебя услышать. А любые частные разговоры о том, что Путин не такой, хороши на кухне.

​– Сейчас, по мнению многих политологов, Владимира Путина уже не интересуют земные экономические, инфраструктурные проблемы. Как вы думаете, его волнует мнение россиян?

Если Путин каким-то образом исчезает, любой его преемник начинает с ревизии всей путинской политики. Это неизбежно

​Виталий Портников: Нет, конечно не волнует. Я думаю, что это классический сталинский режим в период 1948-1953 годов, когда все понимали, что вождь сошел с ума, что он в маразме и абсолютно неадекватен. Как только Сталин умер, все свернули очень быстро, полная замена партийного руководства. Сейчас все, кто находится рядом с Путиным, только этого и ждут. Они не могут с ним реально бороться, потому правление Путина – это плод кланов и договоренностей. Но понятно, что если Путин каким-то образом исчезает, любой его преемник начинает с ревизии всей путинской политики. Это неизбежно.

– До этого нужно еще дожить. Недавно состоялись выборы Владимира Путина, но ему как-то нужно будет решать проблему «2024» (следующие президентские выборы в России состоятся в 2024 году – ред). С таким рейтингом, с такой динамикой что-то придется предпринимать?

Виталий Портников: Я считаю, что Путин не будет баллотироваться на следующий срок. Баллотироваться будет Дмитрий Медведев с программой либеральных реформ, по крайней мере, многие будут думать, что эти реформы возможны. Никакого реального голосования на российских выборах нет. Путин бы на них победил, если бы баллотировался через четыре года. Уж точно на них победит Медведев, у него не будет конкурентов.

А что будет после этого срока Медведева через 12 лет – это уже интересный вопрос. Но это мы с вами обсуждаем линейную ситуацию. А никто не сказал, что вот так эти годы правления Путина пройдут бесследно и без каких-либо политических, экономических потрясений.

– Максим, если сравнивать рейтинг Путина: в 2015 году, согласно данным того же ВЦИОМ, – 65%, сейчас – 33%. Выражается ли это в чем-то у россиян? И как вы это объясняете?

Достаточно зайти в любой магазин, посмотреть на цены, посмотреть, как там толкутся в очереди люди, и становится понятно, что жить стало хуже

​Максим Горюнов: Объяснить это довольно просто. Достаточно зайти в любой магазин, посмотреть на цены, посмотреть на то, как там толкутся в очереди люди, и становится понятно, что жить стало хуже.

Скажется ли это ухудшение жизни на Путине – может быть. Но, наверное, для вас будет важнее не рейтинг Владимира Путина, а рейтинг империи, идеи империи как таковой. И это гораздо опаснее.

Потому что Владимир Путин может быть в 2024 году и уйдет, мы увидим другую персону, по крайней мере, в Москве об этом говорят. Но эта другая персона будет вести себя как царь, как вел себя Путин, или как-то иначе – вот это и есть самый главный вопрос, который, как мне кажется, должен интересовать украинцев.

– По поводу рейтинга империи, не каждый народ, если посмотреть на историю и на современность, сплачивается так вокруг своего лидера, когда страна захватывает территории чужого государства, развязывает войну. Россияне сплачиваются. Этот рейтинг империи, шовинизма не падает. Что не так с россиянами?

Максим Горюнов: Сейчас, наверное, немцы не сплотятся вокруг своего канцлера, если он попытается вернуть территории Германии, допустим, Калининград. Но не нужно забывать, что сто лет назад это же немецкое общество сплотилось бы с большим удовольствием вокруг такого лидера.

Реакция россиян на захват территорий не уникальна, так уже было в истории. Так поступали все подданные, у империи не бывает граждан. Что в Турции, что в Австро-Венгрии, что во Франции и так далее.

Разница между россиянами и нынешними европейцами в том, что россияне продолжают жить, будто сейчас на дворе ХІХ век, а немцы живут в ХХІ веке. Разница во времени, в эпохе, в ощущении себя.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)