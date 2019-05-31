ВЦІОМ змінив методику опитування про довіру Путіну після рекордно низьких результатів

Всеросійський центр вивчення громадської думки, відомий за абревіатурою ВЦІОМ, почав вимірювати рейтинг довіри до президента Росії Володимира Путіна за новою методикою після оприлюднених раніше рекордно низьких рейтингів.

ВЦІОМ доповнив методику оцінки довіри до російських політиків «закритим питанням», яке передбачає конкретні імена і прізвища. У цьому форматі про довіру до Путіна заявили понад 72 відсотків опитаних.

Опубліковані ВЦІОМ минулого тижня результати опитування за колишньою методикою – з відкритим питанням, без вказівки конкретних політиків – показали зниження довіри до Путіна до мінімуму за 13 років – 31,7 відсотка. При цьому 65,8 відсотків респондентів заявили, що в цілому схвалюють діяльність президента.

Розбіжність у цифрах викликала невдоволення в Кремлі. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков попросив соціологів пояснити ситуацію, «як може падати рівень довіри, але рости електоральний рейтинг».

Глава ВЦІОМ Валерій Федоров, коментуючи результати опитування, спочатку заявив, що причина низького рейтингу Путіна пов’язана з тим, що населення не вірить у поліпшення рівня життя. Однак пізніше він написав, що падає не довіра до президента Росії, а частота згадок Путіна в списку політиків, кому довіряють росіяни.

Після цього ВЦІОМ доповнив методику опитування про довіру політикам закритим питанням.

Заступник директора російського «Левада-центру» Денис Волков у коментарі РБК зазначив, що закрите питання комфортніше для влади завдяки більш високим показникам довіри до президента. При жорсткому виборі «так / ні» респонденти більш схильні до соціально схвалюваних відповідей, вважає соціолог.