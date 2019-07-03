Кремль: деталі пожежі на підводному човні, де загинули 14 моряків, не оприлюднять через таємницю

Влада Росії не повідомлятиме подробиці інциденту, внаслідок якого на підводному човні загинули 14 моряків через те, що ці відомості містять державну таємницю, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Зокрема, за його словами, те, на якому конкретно глибоководному апараті 1 липня сталася пожежа, є «абсолютно секретною» інформацією.

Пєсков заявив, що Кремль не буде розкривати і завдання, яке виконували моряки.

При цьому влада Росії визнала, що в катастрофі, що сталася в Баренцевому морі, загинули офіцери з Санкт-Петербурга.

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Пожежа сталася 1 липня, але відомо про неї стало 2 липня. За повідомленням Міністерства оборони Росії, моряки задихнулися продуктами горіння на борту наукового глибоководного апарата, призначеного для вивчення морського дна.

За повідомленням низки ЗМІ, може йтися про глибоководний атомний підводний човен АС-12, відомий під назвою «Лошарік». За офіційною версією, корабель призначений для океанографічних досліджень. За неофіційною – для диверсій на об’єктах, розташованих на морському дні, наприклад, кабелів зв’язку і станцій спостереження за російським флотом.

Атомний підводний човен почав будуватися ще в Радянському Союзі, але на воду його спустили тільки в 2003 році. Він жодного разу не потрапляв на офіційні фотографії, і, за оцінками ЗМІ, може бути найсекретнішим і найдорожчим проектом на російському флоті.

Не повідомляється також час і місце катастрофи.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу розповів, що частина екіпажу вижила. За його словами, військовослужбовці евакуювали з палаючого відсіку станції представника цивільної промисловості, задраїли за собою люк і до кінця боролися з пожежею. Всім загиблим планують дати державні нагороди.