Коломойський заявив, що на Донбасі – «громадянський конфлікт», а російські військові виконують там «інтернаціональний обов’язок»

Олігарх Ігор Коломойський в інтерв’ю журналу «Новое время» назвав війну на Донбасі «внутрішнім громадянським конфліктом».

Коломойський стверджує, що бойові дії на сході України «ніким не інспіровані, ніякою Росією». При цьому він не заперечує присутність російської військової техніки та військових.

«Вона і зараз там є, російська техніка, і буде. Поки буде конфлікт, буде там російська техніка. Це реалії з життя. Так, вона там є. А у нас американська техніка з цього боку є. І що з цього? «Джавелін» є у нас? Це чия техніка?» – зазначив олігарх, заявивши, США надали Україні техніку, щоб «підтримувати конфлікт на Донбасі».

За словами Коломойського, російські військові виконують на Донбасі «інтернаціональний обов’язок». «... І не робіть з цього катастрофу, – це нормальне явище», – наголосив він.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.