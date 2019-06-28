«Допоки Карфаген не буде зруйнований»: Коломойський вітає рішення Баришівського суду щодо відсторонення Рожкової

Ігор Коломойський заявив, що вітає рішення Баришівського суду щодо заборони першій заступниці голови Національного банку Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління і виконувати свої обов’язки. Олігарх додав, що вітав би таке рішення будь-якого суду – «допоки Карфаген не буде зруйнований». Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – «Таємниця Баришівського суду».

У відповідь на питання журналіста «Схем» щодо можливої його вигоди від цього рішення, адже Коломойський публічно виступав за звільнення Рожкової, олігарх заявив: «Я і зараз виступаю за її відсторонення. Я прямо подаю свої позовні вимоги і прямо про них кажу, а оце: якісь люди подають до Баришівського суду... Я не знаю, хто це. Якщо відсторонили, значить, я це вітаю».

І додав: «Таке рішення, який би суд не виніс, я буду вітати, якщо це стосується Рожкової... Допоки Карфаген не буде зруйнований».

У розслідуванні «Таємниця Баришівського суду» йдеться про неординарність рішень провінційного суду, коли в одному випадку він посягає на непритаманну йому юрисдикцію, а в іншому – вимагає того, що виконати неможливо.

Одне з таких рішень – заборона одній із керівниць Нацбанку Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління регулятора і виконувати свої обов’язки.

Таке рішення Баришівський суд ухвалив на підставі позовної заяви, у якій йшлося, що Рожкова начебто наносить «непоправну шкоду благу України та українського народу».

«Ми знаємо, що між першим та другим туром виборів була серія рішень Апеляційного суду, Господарського суду Києва, Окружного, які були на користь минулих власників «Приватбанку», – нагадав головний редактор видання «Ліга.нет» Борис Давиденко. – Це не секрет, що Катерина Рожкова і Валерія Гонтарева – це були основні драйвери націоналізації «Приватбанку», якщо казати про Національний банк України. Можна припустити, що якщо Рожкої не буде в Нацбанку, то Коломойському буде простіше «прогнути» свою лінію щодо компенсації, чи взаємного володіння «Приватом».

У свою чергу в НБУ заявили: оскаржуватимуть рішення Баришівського суду.

«Національний банк України 14 червня подав до Баришівського районного суду Київської області клопотання про скасування вжитих ухвалою суду від 11 червня заходів забезпечення позову через всановленнтя заборони Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління НБУ та виконувати покладені на неї посадові обов’язки першого заступника голови НБУ», – йшлося у повідомленні.

​Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова неодноразово публічно виступала на захист позиції щодо необхідності націоналізації «Приватбанку», зокрема, заявляла, що колишні власники вивели з цієї фінансової установи понад 5 мільярдів доларів. Після цього в НБУ ініціювали розслідування міжнародної аудиторської компанії, яку довело цей факт.

У Національному банку Рожкова опікується питаннями банківського нагляду. Багато власників збанкрутілих банків звинувачують її у так званому «банкопаді» 2014-2016 років. У НБУ наполягають, що очистили ринок від банків, потенційно небезпечних для стабільності фінансової системи.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.