«Схеми» знайшли «сліди Коломойского» в історії з Баришівським судом і SkyUp

Журналісти програми «Схеми» виявили опосередкований зв’язок з олігархом Ігорем Коломойським в історії з позовом до SkyUp Airlines в Баришівський районний суд, який 24 травня вирішив призупинити ліцензію авіакомпанії на перевезення пасажирів. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – «Таємниця Баришівського суду».

У той день, коли мешканка Баришівки Оксана Пасенко написала заяву в поліцію про те, що не подавала позову до SkyUp, начебто від її імені надійшла заява на ім’я народного депутата, у якій вона «просить» посприяти у забезпеченні виконання рішення суду. Документ датований 18 червня. Цей депутат – Олександр Дубінін, багаторічний менеджер підприємств з так званої групи «Приват», підконтрольної олігарху Коломойському.

«Схеми» знайшли позивачку до SkyUp і виявилось, заяву до Баришівського суду вона не писала.

У копії звернення, яке опинилось у розпорядженні «Схем» йдеться про те, що хоч Баришівський суд і ухвалив рішення на користь, Пасенко начебто все одно не задоволена тим, що літаки продовжують літати.

«Факт невиконання зазначеного судового рішення є демонстрацією цинічного і ганебного ставлення не лише до життя громадян України, а й до органів судової влади в Україні. (...) Звертаюсь до Вас, як до народного депутата України, який зобов’язаний дбати про благо України і добробут українського народу (...), з проханням про вжиття заходів, спрямованих на забезпечення дотримання принципів верховенства права, законності та загальнообов’язковості судових рішень», – так у депутатському зверненні цитується «заява» мешканки Баришівки.

​Як виявили журналісти, у приймальні Дубініна швидко відреагували на це «звернення» Пасенко і вже наступного дня, 19 червня, переслали її у вигляді депутатського звернення до профільного відомства – Мінінфраструктури.

«Така ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення. ...Вважаю своїм громадським та службовим обов’язком звернутись до вас та повідомити про факти грубого порушення норм законодавства України у формі невиконання судового рішення, яке набрало законної сили», – йдеться у документі за підписом Дубініна.

«Схеми» поцікавились у депутата ,чи перевіряв він те, що підписував і чи знав і, від кого заява насправді.

«До мене звернулась, я там написав, хто до мене звернувся. І дали мені всі пропозиції щодо того, що там є порушення закону. Я відповідно звернувся до всіх інших інстанцій. От і все. Лист передали через помічників», – відповів Дубінін.

Він пояснив, що приймальня народного депутата не має змоги перевіряти відомості, вказані у зверненні: «Не знаєте, як народний депутат працює? Якщо я буду розбиратися, то мені потрібно бути фахівцем в перельотах, фахівцем в медичних справах, фахівцем в ремонтних службах…»

На прохання «Схем» прокоментувати той факт, що в один день, коли мешканка Баришівки начебто звернулась до депутата, вона вже написала заяву в поліцію про те, що не позивалась до авіаперевізника, Дубінін зазначив: «Нехай вона напише, що звернення до якого вона нині зверталась, вона скаже, що вона його спростовує. І все».

Олександр Дубінін – багаторічний менеджер підприємств з так званої групи «Приват», підконтрольної Ігорю Коломойському. Обирався до Верховної Ради по округу на Дніпропетровщині у статусі голови правління «Дніпроазоту» – ще одного заводу з орбіти олігарха, йдеться у розслідуванні. На вибори Дубінін йшов як мажоритарник від політичної сили Петра Порошенка, та менше ніж за півроку він вийшов з фракції «БПП». Наразі Дубінін – член президії партії «Укроп», яку також пов’язують з Коломойським.

На запитання журналіста, в яких Дубінін стосунках із Коломойським, парламентар відповів: «В яких стосунках? Я – народний депутат, а він – бізнесмен. Далі що?». І згадав, коли востаннє спілкувався з олігархом: «Я розмовляв, коли була зупинка хімічних підприємств, практично всіх. Це було влітку 2018 року. Коли я виступав на мітингу «Дніпроазота», коли завод стояв».

У свою чергу Ігор Коломойський у коментарі «Схемам» заявив, що Дубінін «не є до нього афілійованою особою».

Коломойський вважає, що рішення Баришівського суду стосовно призупинення ліцензії лоукостеру SkyUp ніяк би не вплинуло на роботу найбільшого авіаперевізника країни «МАУ» олігарха: «На сьогоднішній день попит перевищує пропозицію, не вистачає саме потужностей, щоб перевезти всіх охочих. Тому якщо не буде SkyUp, «МАУ» не стане літати частіше чи більше».

І підкреслив: «До Порошенка зверніться та Філатова, вони робили судову реформу, в них запитуйте. А я ніяк не можу прокоментувати, я рішення судів не коментую. Я не є суддею, я не є юристом, я не є людиною з юридичної системи, якого біса мені коментувати якісь судові рішення, які виносяться не по відношенню до мене та не пов'язані зі мною?»

24 травня Баришівський районний суд Київської області зупинив ліцензію «першого українського лоукосту» SkyUp. Водночас суддя відмовилася забороняти компанії «здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті».

Коментуючи новину міністр інфраструктури Володимир Омелян запевнив, що компанія продовжить працювати в нормальному режимі без жодних стресів для пасажирів. Крім того, міністр побачив у цьому рішенні «сліди» співвласника найбільшого авіаперевізника країни, компанії МАУ Ігоря Коломойського.

Тоді повідомлялось, що позивачка обґрунтовувала свої вимоги до перевізника тим, що SkyUp не надав та відтермінував послуги. 12 червня компанія SkyUp назвала дії суду «абсурдними та неправомірними» та оскаржила рішення. Прес-служба лоукостера стверджує, що позов подала людина, «яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і відповідно ніколи не була її клієнтом».