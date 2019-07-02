Від Коломойського вимагають 200 мільйонів гривень моральної шкоди після інтерв’ю «Схемам»

Громадяни США Ігор Фруман і Лев Парнас, які є клієнтами Рудольфа Джуліані – особистого адвоката американського президента Дональда Трампа – в Україні подали до суду позов на олігарха Ігоря Коломойського з вимогою компенсації моральної шкоди на 200 мільйонів гривень після його інтерв’ю програмі «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»), в якому олігарх назвав їх «аферистами» і пообіцяв «вивести на світло боже».

​У позовній заяві до Голосіївського районного суду, наданій адвокаткою Аліною Самарець, йдеться, що слова Коломойського в інтерв’ю про те, що Фруман та Парнас є «аферистами» та «перебувають під розслідуванням США», а також «збирають з людей гроші під приводом знайомства з Рудольфом Джуліані, який є адвокатом президента США Дональда Трампа», зашкодили честі, гідності та діловій репутації двох громадян Америки, які є «поважними бізнесменами в своїй країні».

Також окремі фрази олігарха були розцінені як погрози життю та здоров’ю, тож Фруман та Парнас написали відповідні заяви до правоохоронних органів України та за рекомендацією захисту «вимушені були полишити свої справи в Україні та виїхати в США», – зазначено в документі.

Ігор Фруман та Лев Парнас просять суд визнати недостовірною інформацією щодо «аферистів» і «збору грошей» і стягнути з Ігоря Коломойського в якості компенсації за моральну шкоду 200 мільйонів гривень. Тобто, по 100 мільйонів кожному.

«Мої клієнти пріоритетом ставлять саме спростування інформації та захист свого імені, а щодо моральної шкоди, то вони ухвалили спільне рішення всю суму моральної шкоди передати народу України», – зазначила у коментарі «Схемам» адвокатка Аліна Самарець.

Редакція також звернулась за коментарем стосовно позову до Коломойського. Він сказав, що не коментуватиме, щоб «не розцінили як спробу вплинути на суд».

Раніше у першому бліц-інтерв'ю «Схемам» після повернення в Україну Ігор Коломойський так відреагував на слова Рудольфа Джуліані про те, що для виконання передвиборчих обіцянок Зеленському треба позбутися людей «з минулого»:

«В Україні діють два аферисти, які перебувають під розслідуванням США. Один, здається, Лев Парнас, а інший – Ігор – чи то Фруман, чи то Фурман. І вони ходять тут Україною, збирають з людей гроші, розповідають, що вони близькі з паном Джуліані – і що вони вирішать із паном Луценком будь-яке питання. Пан Луценко про це навіть не знає. І, я думаю, пан Джуліані теж про це не знає. Два «Остапи Бендери», які ходять поміж двома країнами й розповідають всіляке… І в найближчому майбутньому, повірте мені, ми цих двох «субчиків» виведемо на світло боже. Щоб вони не думали...Запам’ятайте ці два імені: Лев Парнас і Ігор Фруман. Вони приїжджали до мене в Ізраїль і розповідали, як мені треба із Зеленським спілкуватися. Я сказав – я не маю відношення до Зеленського. Після цього вони зникли – і тут почалися всі ці провокації: щодо Джуліані, оточення, позбутися, ще якоїсь маячні».

Після виходу інтерв'ю Ігоря Коломойського «Схемам» особистий адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані звинуватив українського бізнесмена у наклепі щодо двох громадян США і заявив, що порадив своїм клієнтам cудитись.

«Американський аналітик описує Коломойського як «супернебезпечного». Відомий олігарх повернувся з тривалого екзилю і одразу почав погрожувати і зводити наклеп на двох американців, Лева Парнаса і Ігоря Фрумана. Вони – мої клієнти, і я порадив їм пред’явити звинувачення», – написав він у Twitter.

У коментарі Радіо Свобода щодо інтерв’ю Коломойського Лев Парнас заявив: «Це все брехня, що ми якісь аферисти, що ми в когось гроші просимо або те, що в нас начебто кримінальні справи в Америці… Чому він нам пред'явив такі погрози, такі небезпечні заяви, я не можу пояснити, ми самі у шоці. Ми боїмося за наше життя. Тому ми і написали заяви. Все, що ми робимо – це рекомендація наших захисників. Головний адвокат – це Руді Джуліані».

На уточнення у Парнаса, чи дійсно він з Фруманом їздив до Коломойського в Ізраїль і розповідав, «як треба із Зеленським спілкуватися» – як це стверджує сам олігарх – Парнас заявив: «Ми ніколи нікому в житті не кажемо, як себе з ким поводити. Це – не наша справа. А щодо деталей – де ми були і з ким зустрічались, і кого бачили – ми поки не можемо коментувати».

Парнас додав, що заява про можливий злочин з боку Коломойського також буде подана до американських правоохоронних органів.

Лев Парнас та Ігор Фруман – американські бізнесмени, причетні до благодійної організації American Friends of Anatevka. Анатівка – побудований на кошти єврейської громади населений пункт на Київщині для єврейських переселенців зі сходу України.

Парнас і Фруман раніше також розповідали, що робили пожертви до фонду виборчої кампанії президента США Дональда Трампа.