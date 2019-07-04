KyivNotKiev: аеропорт у Женеві почав коректно писати назву української столиці

Міжнародний аеропорт у швейцарському місті Женева перейшов на коректне написання назви Києва англійською – Kyiv замість Kiev. Про це повідомляє Постійна місія України при Організації об’єднаних націй та інших організаціях у Женеві.

«Один з головних аеропортів міжнародної дипломатії приєднався до (кампанії – ред.) #CorrectUA. Дякуємо аеропорту міста Женева за розуміння та плідну співпрацю!» – йдеться в повідомленні дипломатичної місії.

Раніше аеропорт столиці Єгипту Каїру став 50-м у світі, який почав вживати правильну транслітерацію назви Києва латинкою.

На початку жовтня 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ латинкою (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.