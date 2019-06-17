Аеропорт столиці Білорусі долучився до кампанії #KyivNotKiev

Сьогодні, 17 червня, на табло білоруського національного аеропорту «Мінськ» латиницею столиця України позначена як Kyiv, інформує Білоруська редакція Радіо Свобода.

Ще 14 червня на табло аеропорту «Мінськ» було написано Kiev. Тоді в адміністрації аеропорту повідомили Радіо Свобода, що без сигналу з боку МЗС Білорусі не буде долучатися до ініційованої українською владою кампанії #KyivNotKiev щодо коректного написання латиницею назви української столиці: «Як тільки МЗС повідомить нам про зміну назви міста Києва, ми відразу ж введемо нову транслітерацію. Так що чекаємо».

17 червня набуло чинності рішення Ради США з географічних назв про заміну офіційної назви столиці України з «Kiev» на «Kyiv» у міжнародній базі. ​

Після цього може змінитися написання назви української столиці за межами США в організаціях, що орієнтуються на американське написання. Зокрема, може йтися про міжнародні аеропорти. Аналогічні рішення раніше ухвалили в країнах Євросоюзу і Канаді.

На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv. Це ж стосується й інших українських міст, в тому числі Львова.