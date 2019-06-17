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17 Червень 2019, Київ 20:30
Новини | Суспільство

Аеропорт столиці Білорусі долучився до кампанії #KyivNotKiev

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Сьогодні, 17 червня, на табло білоруського національного аеропорту «Мінськ» латиницею столиця України позначена як Kyiv, інформує Білоруська редакція Радіо Свобода.

Ще 14 червня на табло аеропорту «Мінськ» було написано Kiev. Тоді в адміністрації аеропорту повідомили Радіо Свобода, що без сигналу з боку МЗС Білорусі не буде долучатися до ініційованої українською владою кампанії #KyivNotKiev щодо коректного написання латиницею назви української столиці: «Як тільки МЗС повідомить нам про зміну назви міста Києва, ми відразу ж введемо нову транслітерацію. Так що чекаємо».

17 червня набуло чинності рішення Ради США з географічних назв про заміну офіційної назви столиці України з «Kiev» на «Kyiv» у міжнародній базі. ​

Після цього може змінитися написання назви української столиці за межами США в організаціях, що орієнтуються на американське написання. Зокрема, може йтися про міжнародні аеропорти. Аналогічні рішення раніше ухвалили в країнах Євросоюзу і Канаді.

На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv. Це ж стосується й інших українських міст, в тому числі Львова.

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