KyivNotKiev: Аеропорт Таллінна перейшов на коректну назву столиці – Беца

Міжародний аеропорт імені Леннарта Мері почав використовувати коректну назву Києва латинкою, повідомила посол України в Естонії Мар’яна Беца.

«Перевірила ще раз. Талліннський аеропорт пише #KyivNotKiev. І англійське і естонське написання вірне. Якщо десь закрадеться технічна помилка, будемо виправляти», – повідомила дипломатка.

Цього ж дня український дипломат, співробітник посольства України у Фінляндії Ілля Квас поширив заяву аеропорту Гельсінкі, що «зміни на підході». Таку відповідь у летовищі надали на питання дипломата в Twitter.

«Схоже, що і в Фінляндії крига скресла», – прокоментував її Квас.

8 травня стало відомо про використання правильного написання назви Києва латинкою аеропортами Чорногорії та Австрії.

На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.