KyivNotKiev: ще два аеропорти почали використовувати коректну назву Києва

Ще два міжнародні аеропорти – у столицях Австрії і Чорногорії – почали використовувати коректну назву столиці України на своїх табло: Kyiv, а не Kiev. Про це повідомили в посольствах України в цих державах.

«Дякую Віденському аеропорту за перехід на правильне написання Києва. Пам’ятаємо, що Одесу, Дніпро, Львів і Харків тут почали писати правильно ще 2016 року. #KyivNotKiev», – написав у Twitter посол України в Австрії Олександр Щерба.

«Міжнародний аеропорт Тіват у Чорногорії відтепер – серед аеропортів світу, які долучилися до української кампанії щодо коректного вживання географічних назв України латиницею. А це означає, що десятки тисяч туристів з п’яти міст України – Києва, Харкова, Одеси, Львова та Запоріжжя будуть бачити правильне українське вживання назв своїх міст і з самого початку свого літнього відпочинку знати, що Чорногорія є дружньою і гостиною для них країною. Дякуємо керівництву аеропорту за оперативну реакцію і дуже позитивне ставлення до України», – заявили в посольстві України в Чорногорії.

На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.