Високий суд у Чорногорії 9 травня засудив 14 осіб у справі про спробу державного перевороту і силового повалення влади в жовтні 2016 року. Серед засуджених – двоє лідерів проросійської опозиційної партії Чорногорії Андрія Мандич і Мілан Кнежевич. Також серед засуджених – двоє ймовірних представників російської розвідки Едуард Шишмаков і Володимир Попов. Їх засудили заочно до 15 і 12 років ув’язнення. У справі також проходили дев’ятеро громадян Сербії та ще один громадянин Чорногорії, водій засуджених політиків. 6 жовтня 2016 року влада Чорногорії оголосила, що їй вдалося запобігти спробі державного перевороту під час парламентських виборів. Чорногорська прокуратура вважає, що змовники, серед яких – росіяни, намагалися зірвати вступ країни в НАТО і забезпечити прихід до влади проросійських сил. Москва ці звинувачення заперечує. (Відео Балканської редакції Радіо Вільна Європа)