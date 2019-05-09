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09 Травень 2019, Київ 19:48
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Спроба перевороту в Чорногорії: серед засуджених є росіяни – відео

Спроба перевороту в Чорногорії: серед засуджених є росіяни – відео
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Високий суд у Чорногорії 9 травня засудив 14 осіб у справі про спробу державного перевороту і силового повалення влади в жовтні 2016 року. Серед засуджених – двоє лідерів проросійської опозиційної партії Чорногорії Андрія Мандич і Мілан Кнежевич. Також серед засуджених – двоє ймовірних представників російської розвідки Едуард Шишмаков і Володимир Попов. Їх засудили заочно до 15 і 12 років ув’язнення. У справі також проходили дев’ятеро громадян Сербії та ще один громадянин Чорногорії, водій засуджених політиків. 6 жовтня 2016 року влада Чорногорії оголосила, що їй вдалося запобігти спробі державного перевороту під час парламентських виборів. Чорногорська прокуратура вважає, що змовники, серед яких – росіяни, намагалися зірвати вступ країни в НАТО і забезпечити прихід до влади проросійських сил. Москва ці звинувачення заперечує. (Відео Балканської редакції Радіо Вільна Європа)

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