KyivNotKiev: аеропорт Риги почав вживати коректну назву столиці України

Міжнародний аеропорт Риги почав використовувати коректну назву Києва латинкою. Про це повідомили у посольстві України в Латвії.

«Від сьогодні сотні пасажирів балтійського авіахабу Riga International Airport зможуть без проблем дістатися #KyivNotKiev та #LvivNotLvov. #CorrectUA 🇺🇦 крок за кроком підкорює країни Балтії», – йдеться в повідомленні посольства на сторінці у Facebook.

Водночас назва летовища вказана як Borispol, а не відповідно до українського правопису – Boryspil.

На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.