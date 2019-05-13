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13 Травень 2019, Київ 15:12
Новини | Суспільство

Мюнхенський аеропорт почав вживати коректну назву Києва

МЗС України минулого року розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису назв українських міст

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Мюнхенський аеропорт почав використовувати коректну назву Києва латинкою. Про це повідомили у генеральному консульстві України у Мюнхені.

«На прохання Генерального консульства Мюнхенський аеропорт зараз пише назву української столиці з правильною транслітерацією німецькою та англійською мовами!» – мовиться у повідомленні.

На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.

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