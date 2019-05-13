Другий німецький аеропорт приєднався до кампанії #KyivNotKiev

Міжнародний аеропорт у Франкфурті-на-Майні почав вживати коректне написання назви міста Київ – про це повідомила очільниця Генерального консульства України у Франкфурті-на-Майні Алла Польова.

«Не подумайте, що у нас змагання (хоча хороша конкуренція нікому не заважала). Франкфурт, дякую!» – написала генеральна консул, опублікувавши фотографії табло з летовища, на якому видно напис Kyiv англійською та Kyjiw німецькою.

Таке написання є транслітерацією української самоназви міста «Київ», на відміну від поширеної транслітерації російського аналогу Kiev.

Вранці 13 травня стало відомо про те, що аеропорт у Мюнхені першим у Німеччині перейшов на коректне написання назви столиці України.

На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.