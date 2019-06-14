В аеропорту столиці Білорусі пояснили, чому досі пишуть Kiev

Адміністрація аеропорту «Мінськ» повідомила, що без сигналу з боку МЗС Білорусі не буде приєднуватися до ініційованої українською владою кампанії #KyivNotKiev щодо коректного написання латиницею назви української столиці.

«Як тільки МЗС повідомить нам про зміну назви міста Києва, ми відразу ж введемо нову транслітерацію. Так що чекаємо. До речі, недавно ми досить оперативно поміняли назву міста Астана на Нур-Султан», – повідомили Радіо Свобода у прес-службі летовища.

Наразі на табло аеропорту «Мінськ» латиницею столиця України позначена як Kiev, а не Kyiv.

Днями Рада США з географічних назв ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з «Kiev» на «Kyiv» у міжнародній базі. Рішення вступить в силу з 17 червня. Аналогічні рішення раніше ухвалили в країнах Євросоюзу і Канаді.

На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.