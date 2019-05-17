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18 травня 2019, Київ 00:58
Новини | Суспільство

Два аеропорти Туреччини долучилися до кампанії #KyivNotKiev

​​Раніше сьогодні міжнародний аеропорт Риги почав використовувати коректну назву української столиці латинкою

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Ще два іноземні аеропорти долучилися до кампанії з коректного написання латинкою назви української столиці. Як повідомив на сторінці у Twitter посол України у Туреччині Андрій Сибіга, ініціативу підтримали летовища Анкари та Анталії.

«Ще два аеропорти Туреччини, в Анкарі та Анталії, приєдналися до кампанії #CorrectUA і відтепер #KyivNotKiev», – повідомив посол.

Раніше сьогодні міжнародний аеропорт латвійської Риги почав використовувати коректну назву Києва латинкою.

/**/ /**/ /**/ МЗС України минулого року розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису назв українських міст
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На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.

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