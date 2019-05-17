Два аеропорти Туреччини долучилися до кампанії #KyivNotKiev

Ще два іноземні аеропорти долучилися до кампанії з коректного написання латинкою назви української столиці. Як повідомив на сторінці у Twitter посол України у Туреччині Андрій Сибіга, ініціативу підтримали летовища Анкари та Анталії.

«Ще два аеропорти Туреччини, в Анкарі та Анталії, приєдналися до кампанії #CorrectUA і відтепер #KyivNotKiev», – повідомив посол.

Раніше сьогодні міжнародний аеропорт латвійської Риги почав використовувати коректну назву Києва латинкою.

На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.