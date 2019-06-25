Чехія долучається до кампанії #KyivNotKiev

Прага – Якщо дивитися на мапу Чеської республіки, важко оминути увагою, скільки міст і сіл мають у своїй назві прикметник «чеський». Наприклад, Ческе Будєйовіце, Ческі Крумлов, Ческа Ліпа, Ческі Тєшін, Ческа Тршебова, Ческе Веленіце – перелік можна продовжувати. Щодо назв своїх міст і сіл чехи надзвичайно уважні, навіть прискіпливі в дотриманні своєї топоніміки.

Звільнившись від окупації – спочатку Габсбурзької імперії, потім радянських «визволителів» – чехи одразу повернули рідні назви міст, сіл і вулиць, де вони живуть споконвіків. Не можна собі уявити, щоб на мапі Чеської Республіки раптом з’явилась назва Brünn – це німецькою Брно, друге найбільше чеське місто. Чи, наприклад, місто Ческе Будєйовіце – прикметник «ческе» з’явився в часи гуситських війн і досі його дбайливо зберігають.

До топоніміки інших країн у Чехії, як виглядає, ставляться менш прискіпливо, особливо коли мова йде про країни, які протягом минулого століття зазнали радянської русифікації. Це стосується, зокрема, й України: наприклад, на вебсторінці головного вокзалу чеської столиці в усіх оголошеннях маршрутів значиться на російський кшталт KIEV,LVOV, CHARKOV, ROVNO, KRIVOJ ROG, щоправда, з допискою Ukrajina.

Або ж головне чеське летовище імені Вацлава Гавела в Празі запрошує пасажирів у КIEV, а не KYIV. Чи, наприклад, на головному каналі чеського громадського телебачення ČT24 у випусках прогнозу погоди на екрані з’являється мапа Європи, де українська столиця також зазначена як KIEV.

На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звернулося до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).

Ініціативу в Празі підтримало посольство України в Чеській республіці, закликаючи летовище імені Вацлава Гавела дотримуватись закону і норм української літературної мови.

Також українська громада в Чехії долучилась до «фейсбук-шторму» щодо правильного, тобто українського правопису столиці КYIV.

Чимало міст і світових столиць уже підтримали цю ініціативу.

Серед них столиці Білорусі, Угорщини, США, Німеччини, Великої Британії, Туреччини.

Тепер черга за столицею Чехії Прагою, яка чеською – Praha (не Prague, Prag чи Praga).