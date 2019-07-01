KyivNotKiev: аеропорт Каїра став 50-м у світі в коректному написанні назви столиці України

Міжнародний аеропорт Каїра став 50-м у світі у правильному написанні транслітерації Києва – Kyiv, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

«50-й аеропорт світу і другий по завантаженості Африки – Каїрський міжнародний аеропорт долучається до #CorrectUA і віднині використовує #KyivNotKiev. Пасажиропотік за 2018 рік складає близько 18 млн осіб. Вітаємо і щиро дякуємо за підтримку», – мовиться в повідомленні МЗС у Twitter-і.

На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ латинкою (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.