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01 Липень 2019, Київ 18:45
Новини | Політика

#KyivNotKiev: аеропорт Каїра став 50-м у світі в коректному написанні назви столиці України

На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ латинкою

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Міжнародний аеропорт Каїра став 50-м у світі у правильному написанні транслітерації Києва – Kyiv, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

«50-й аеропорт світу і другий по завантаженості Африки – Каїрський міжнародний аеропорт долучається до #CorrectUA і віднині використовує #KyivNotKiev. Пасажиропотік за 2018 рік складає близько 18 млн осіб. Вітаємо і щиро дякуємо за підтримку», – мовиться в повідомленні МЗС у Twitter-і.

На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ латинкою (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

/**/ /**/ /**/ Правильне написання столиці України латинськими літерами
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Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.

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