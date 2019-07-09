Верховний суд заявив про відсутність дискримінації з боку ЦВК у розміщенні партій в бюлетені

Верховний суд України пояснив, що скасував рішення першої інстанції щодо проведення ЦВК повторного жеребкування, оскільки не побачив у діях комісії дискримінаційного ставлення до суб’єктів виборчого права. Таким чином прес-служба суду 8 липня прокоментувала скасування рішення Шостого апеляційного суду щодо зобов’язання провести повторне жеребкування партій перед дочасними виборами у Верховну Раду, відповідно до позову Аграрної партії України.

«Реєстрація кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» у загальнодержавному виборчому окрузі, відбувалась на виконання судових рішень та поза межами етапу реєстрації кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Прийнявши оскаржувану постанову, ЦВК забезпечила реалізацію принципів рівності політичних партій – суб’єктів виборчого процесу та принцип вільних виборів», – йдеться в повідомленні.

У суді зазначили, що оскаржуване Аграрною партією рішення ЦВК «жодним чином не вплинуло на рівні правові можливості для реалізації її виборчих прав, а також виборчих прав інших».

«За оцінкою колегії суддів, комісія не допустила дискримінаційного ставлення у спірних правовідносинах до жодного із суб’єктів цих відносин, як на тому наполягає позивач», – додали у суді.

Напередодні у ЦВК повідомили, що Верховний суд України задовольнив апеляцію комісії та скасував рішення Шостого апеляційного суду щодо зобов’язання провести повторне жеребкування партій перед дочасними виборами у Верховну Раду.

Раніше у ЦВК припускали, що поліграфічний комбінат «Україна» може не встигнути надрукувати оновлені бюлетені, якщо доведеться проводити повторне жеребкування.

ЦВК заявляла, що не погоджується із рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду, який 4 липня ухвалив рішення про пережеребкування на вимогу Аграрної партії. Голова комісії Тетяна Сліпачук ввечері 4 липня повідомила, що надруковані вже понад п’ять мільйонів бюлетенів.

26 червня Центральна виборча комісія провела жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їхніх назв у виборчому бюлетені.

30 червня ЦВК внесла до виборчого бюлетеня партію «Рух нових сил» колишнього президента Грузії й ексголови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі. Партію включили до бюлетеня під номер 22 без проведення жеребкування. Міхеїл Саакашвілі згодом заявив, що виступає проти повторного жеребкування.

3 липня Аграрна партія України заявила, що подала позов до суду через те, що ЦВК не проводила жеребкування для внесення в бюлетень партії Саакашвілі.

Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.