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08 Липень 2019, Київ 16:58
Новини | Політика

Поліція відкрила близько 100 кримінальних проваджень, пов’язаних з дочасними виборами

За даними правоохоронців, найбільше скарг до поліції надходить через факти незаконної  агітації

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З початку передвиборчої кампанії з дострокових виборів до парламенту поліція внесла дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо 95 фактів порушень виборчого законодавства, повідомив сайт МВС.

«Всього з початку передвиборчої кампанії до поліції надійшло 2384 повідомлення про порушення. Крім того, правоохоронці склали 491 адміністративний протокол за фактами порушення у виборчій сфері. Упродовж минулої доби до органів поліції надійшло 102 повідомлення про події, пов’язані з виборчим процесом», – йдеться в повідомленні.

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За даними правоохоронців, здебільшого до поліції звертаються через факти незаконної агітації, підкуп виборців, перешкоджання здійсненню виборчого права, хуліганство і пошкодження майна.

Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.

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