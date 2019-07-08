7 найбільш рейтингових партій: стало відомо, що передвиборчі програми обіцяють пенсіонерам, ветеранам і молоді

Покращити життя Українців обіцяють практично усі політичні партії, що йдуть на вибори до Верховної Ради. Шляхи до виконання такої мети вони пропонують різні. Партії також по різному бачать групи населення, які найбільше потребують підтримки з боку держави. Радіо Свобода переглянуло передвиборчі програми партій, які, згідно зі соціологічними дослідженнями, мають найбільше шансів потрапити до нового скликання парламенту. Із цих документів стало відомо, що політичні сили пропонують найбільш соціально вразливим верствам: молоді, пенсіонерам та ветеранам.

«Слуга народу»

Реформувати соціальну сферу, провести аудит системи соцзабезпечення та впровадити другий рівень державного пенсійного забезпечення. Всі соціальні пільги перевести у грошову форму. Про це йдеться у передвиборчій програмі партії.

Крім того у документі йдеться про запровадження певного виду безумовного прибутку громадян: «всі діти отримають частку від експлуатації природних ресурсів на індивідуальні рахунки». Партія також обіцяє дітям оновлення освітньої інфраструктури.

«Опозиційна платформа – За життя»

Підвищити мінімальну пенсію – до 7 тисяч гривень.

Молоді – якісну освіту, зокрема, можливість навчатися рідною мовою та професійну спеціалізацію ще в середній школі, зазначено у програмі партії.​

«Європейська солідарність»

Учасники бойових дій мають отримувати гідну підтримку, заявляє партія у своїй програмі. А зростання надходжень до державного бюджету, як наслідок розвитку економіки, дозволить підвищувати пенсії та допомогу малозабезпеченим, переконує документ.

Українській молоді політична сила обіцяє можливості для освіти, працевлаштування, розвитку за підтримки прозорих державних програм, а також «соціальні ліфти для найбільш професійних, відповідальних та патріотичних громадян».

«Батьківщина»

Запровадити персоніфіковану пенсійну систему і підняти мінімальну пенсію до 3094 гривень обіцяє програма політсили. Також документ твердить, що пенсії не будуть меншими від «реального прожиткового мінімуму для пенсіонерів, затвердженого законом». Зокрема, завдяки щорічній індексації та нарахуванню депозитних відсотків на пенсійні рахунки, збереження яких держава гарантуватиме «усіма своїми ресурсами». Крім того партія пропонує запровадити можливість успадкування коштів із пенсійних рахунків та скасувати «порядок, який позбавляє пенсій працюючих пенсіонерів».

У програмі також йдеться про перегляд системи фінансування системи освіти. Державні кошти будуть «йти з дитиною», «незалежно від того, куди дитина піде вчитися», говорить документ.

Молоді обіцяють спростити старт кар’єри, надавши податкові пільги роботодавцям, які братимуть на першу роботу випускників вишів. Молодим же підприємцям партія обіцяє кредити до 100 тисяч доларів без застави під 3 відсотка на рік.

Так само під 3 відсотка і без застави надаватимуть іпотечні кредити, що зробить доступним придбання житла, твердить передвиборча програма політичної сили.

«Голос»

Освітня система буде виявляти і розвивати таланти, професійна освіта буде більш престижною, а «університети перетворяться на осередки вільної думки», запевняє партія.

Політична сила обіцяє справедливу соціальну політику, яка буде формуватися, «виходячи з реальних потреб і можливостей бюджету», та прозорі і зручні процедури отримання допомоги.

Крім того, у програмі політичної сили згадали про внутрішньо переміщених осіб та українців на окупованих територіях, про яких обіцяють «піклуватися» та приділяти «належну увагу».

«Громадянська позиція»

Скасування призову на строкову службу в армії та державну програму кредитування житла обіцяє молоді партія.

Цією ж програмою зможуть скористатися і вимушені переселенці, для яких також створюватимуться робочі місця завдяки стимулювання цього процесу з боку держави, йдеться у програмі політичної сили. У цьому документі також зафіксовано обіцянку збільшити заробітні плати і пенсії.

«Опозиційний блок»

Скасування реформ: пенсійної, медичної та освітньої. Таким є один із пунктів передвиборчої програми партії.

Безкоштовне медичне обслуговування, згідно з програмою, мають отримувати: пенсіонери, малозабезпечені, військовослужбовці, працівники сфери освіти, поліцейські та лікарі. А безкоштовну вищу освіту – студенти за напрямками: будівництво, промисловість, IT-галузь, агропромисловий комплекс та сфера послуг.

Випускникам обіцяють гарантію працевлаштування, завдяки запровадженню податкових пільг для відповідних роботодавців.

Пенсії партія обіцяє підняти мінімум до 40% від середньої заробітної плати в країні та щорічно їх індексувати з урахуванням зростання споживчих цін.