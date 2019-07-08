Радіо Свобода Daily: Хто стоїть за партіями на виборах 2019 року?

Партія «Слуга народу» зняла з виборів 7 кандидатів

Партія «Слуга народу» під час з’їзду виключила зі свого виборчого списку сімох кандидатів у депутати, про трьох із яких раніше повідомляли журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» – №71 Романа Боярчука, №99 Михайла Соколова та №170 Анастасію Рагімову. Водночас, інші кандидати «Слуги народу», про яких розповідали журналісти як про осіб із суперечливою репутацією – такі як №22 Андрій Холодов – зберегли свої місця у виборчому списку.

Крім вищезгаданих Боярчука, Рагімової та Соколова, з виборчих перегонів зняті: Вітікач Віталій Вікторович (№177) та Кавун Ольга Олександрівна (№78). Ще двоє кандидатів – Юрій Баланюк і Олена Коробкова, як повідомили у партії, звернулись до голови політсили із заявою «про виключення зі списку за власним бажанням».

Хто стоїть за партіями на виборах-2019

Бізнес і парламентські фракції – це чи не найдавніший симбіоз в українській політиці, який вже став її особливістю. Однак на нинішніх парламентських виборах фінансово-промислові групи збільшили свою залученість до процесу, та ще й максимально диверсифікували свої ставки. Про це говорять експерти, про це свідчать списки політичних сил та імена партійних донорів. Який бізнес, із якими партіями, та в якій формі співпрацює напередодні виборів? Це проаналізувало Радіо Свобода.

Інтерв’ю з Сергієм Соболєвим

Партія «Батьківщина» Юлії Тимошенко готова домовлятися у новій Верховній Раді з усіма, крім Порошенка і діячів «реваншу». Про це заявив Радіо Свобода член першої п'ятірки «Батьківщини» на виборах Сергій Соболєв. Зокрема, за його словами, можливий союз із президентською партією «Слуга народу». Соболєв зазначив, що Тимошенко та Зеленський зустрічаються. І ключове питання – не майбутній прем’єр, а програма коаліції. Також Соболєв прокоментував телефонну розмову, де людина з голосом, схожим на голос Тимошенко вітала з днем народження людину з голосом, схожим на голос олігарха Коломойського. Водночас Соболєв високо оцінив газову угоду між Росією та Україною, підписану 10 років тому за підсумками переговорів Тимошенко і Путіна. Хто посадив Тимошенко, чи домовляється вона із Зеленським і чи спілкується з Путіним? Читайте в інтерв’ю Радіо Свобода.

Інтерв’ю з Ігорем Воронченком

Минуло понад п’ять років після вимушеного виходу Військово-морських сил України з Криму, коли Росія окупувала український півострів, а після цього російські гібридні сили захопили частину Донбасу. Як змінився флот та морська піхота із 2014 року, розповів Радіо Свобода командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко. В інтерв’ю адмірал, зокрема, анонсував довгоочікуване прибуття в Одесу американських катерів типу «Айленд» та прокоментував заяви щодо демілітаризації ділянок фронту на Маріупольському напрямку.

Зустріч папи Римського з проводом УГКЦ

У Ватикані вперше відбулася дводенна (5-6 липня) зустріч папи Римського із проводом УГКЦ та очільниками окремих дикастерій Римської курії на тему ситуації в Україні. На думку спостерігачів, це був той випадок, коли формат розмови став важливішим за її зміст. Конкретних підсумків такого широкого спілкування наразі не повідомляють. Прес-служба Ватикану зазначає, що «подібні зустрічі можуть продовжуватися з метою гармонійного розвитку УГКЦ». Єдиним конкретним результатом можна вважати звернення папи до глави церкви, її постійного синоду і митрополитів УГКЦ.

Роль Русалоньки в однойменному фільмі зіграє Хеллі Бейлі. Чому це обурило соцмережі?

У «Діснеї» з’явилась нова принцеса – і це вже спричинило справжній расистський скандал. У неанімованій стрічці про «Маленьку русалоньку» головну роль зіграє 19-річна американська співачка Хеллі Бейлі. Попри всі досягнення й популярність дівчини, багатьох фанатів світу Уолта Діснея обурив той факт, що русалоньку гратиме темношкіра акторка. В інтернеті вже навіть з’являються петиції проти того, із закликами, щоб головну роль в екранізації зіграла білошкіра акторка. Про перепетії цієї історії читайте в матеріалі.

Український фільм – серед переможців Карловарського фестивалю

Стрічка режисера Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» – лауреат 54-го міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах. У секції «На Схід від Заходу» фільм відзначений спеціальною нагородою журі фестивалю.

Головну нагороду фестивалю – «Кришталевий глобус» – здобув болгарський фільм «Батько» Петара Валчанова і Крістіни Грозевої. Нагородою фестивалю за найкращу жіночу роль відзначена німецька актриса Корінна Гарфоух за головну роль у стрічці «Лара», найкращим актором фестивалю став словацький актор Мілан Ондрік за роль у стрічці «Нехай буде світло». Нагороду фестивалю за найкращий документальний фільм здобула естонсько-латвійська стрічка «Несмертельні».

Легкого і продуктивного понеділка!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.