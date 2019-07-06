Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Липень 2019, Київ 01:29
Новини | Суспільство

Український фільм «Мої думки тихі» – серед переможців Карловарського фестивалю

Український режисер Антоніо Лукіч зі спеціальною нагородою за фільм «Мої думки тихі» під час церемонії закриття 54-го Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах, 6 липня 2019 року

Дивитись коментарі

Стрічка режисера Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» – лауреат 54-го міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах. У секції «На Схід від Заходу» фільм відзначений спеціальною нагородою журі фестивалю.

Українець став «найвищим актором» на фестивалі у Карлових Варах – відео
Embed
Українець став «найвищим актором» на фестивалі у Карлових Варах – відео

No media source currently available

0:00 0:02:42 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Головну нагороду фестивалю – «Кришталевий глобус» – здобув болгарський фільм «Батько» Петара Валчанова і Крістіни Грозевої.

Нагородою фестивалю за найкращу жіночу роль відзначена німецька актриса Корінна Гарфоух за головну роль у стрічці «Лара», найкращим актором фестивалю став словацький актор Мілан Ондрік за роль у стрічці «Нехай буде світло».

Нагороду фестивалю за найкращий документальний фільм здобула естонсько-латвійська стрічка «Несмертельні».

Фільми на фестивалі цього року переглянуло близько 140 тисяч глядачів.

Наступний, 55-й міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах, відкриється 3 липня 2020 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG