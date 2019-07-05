Українець став найвищим актором на фестивалі у Карлових Варах – відео

Щороку до чеських Карлових Варів приїздять конематографісти з усьогго світу аби протягом тижня позмагатись за найпрестижнійший приз «Кришталевий глобус». Цього року у конкурсних програмах фестивалю беруть учать 2 українські фільми. У секції East of the West за приз позмагається стрічка «Мої думки тихі» режисера Антоніо Лукіча. А у конкурсі доукментального кіно свій фільм «Панорама» презентує Юрій Шилов. В журі основного конкурсу фестивалю українець Сергій Лозниця, який минулого року привозив до Карлових Варів стрічку «Донбасс». Ми поспілкувались із українськими режисерами та дізнались, хто став найвищим актором на цьогорічному святі кіно у Чехії.