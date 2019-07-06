Роль Русалоньки в однойменному фільмі зіграє Хеллі Бейлі. Чому це обурило соцмережі?

У «Діснеї» з’явилась нова принцеса – і це вже спричинило справжній расистський скандал. У неанімованій стрічці про «Маленьку русалоньку» головну роль зіграє 19-річна американська співачка Хеллі Бейлі.

Попри всі досягнення й популярність дівчини, багатьох фанатів світу Уолта Діснея обурив той факт, що русалоньку гратиме темношкіра акторка. В інтернеті вже навіть з’являються петиції проти того, із закликами, щоб головну роль в екранізації зіграла білошкіра акторка.

Питання щодо присутності темношкірих акторів у популярних фільмах та серіалах вже не вперше гостро порушує питання расизму. Нещодавно критики серіалу «Чорнобиль» від HBO висловлювали обурення через те, що в ньому немає жодного темношкірого персонажа. І попри аргументи багатьох захисників серіалу про те, що в тогочасному Радянському Союзі в принципі було не таке велике число темношкірих людей, Російській службі BBC все ж вдалося знайти «єдиного темношкірого ліквідатора» та навіть взяти в нього інтерв'ю. Він навіть сам вважає маячнею, що «темношкіра людина або іноземець взагалі з'явився на такому об'єкті».

Кількома роками раніше виникла також дискусія щодо бродвейської постановки за мотивами книжки «Гаррі Поттер і прокляте дитя». Виконавицею ролі Герміони Грейнджер також стала темношкіра акторка, що дуже сильно обурило фанатів Гаррі Поттера. Втім, дискусія досягла такого масштабу, що втрутитись довелось і самій авторці Дж.К. Роллінг, яка схвалила рішення авторів постановки й нагадала, що про колір шкіри персонажа ніколи нічого конкретного не писала.

Навіть попри те, що надворі 2019 рік, проблема расизму досі є актуальною у суспільстві – тепер черга дійшла й до світу Уолта Діснея. Акторка, затверджена на роль маленької русалоньки Аріель, також стала об'єктом суворої критики через колір своєї шкіри.

Хто буде новою Аріель?

Хеллі Бейлі народилася в Атланті, але згодом переїхала до Лос-Анджелеса. В цей час вона почала свою співочу кар’єру разом із сестрою в дуеті Chloi x Halle – дівчата записували кавер-версії на відомі хіти, які згодом почали відзначати і знаменитості. Їхнім творчим наставником вважали відому співачку Beyonce, яка поширила на своїй сторінці переспів сестер на пісню Pretty Hurts.

Починаючи з 2014 року це відео вже переглянуло понад 16 мільйонів користувачів у Youtube. Вже через кілька років сестри Бейлі виступали на розігріві у Beyonce та Jay-Z із власними піснями.

Переговори щодо затвердження Хеллі на роль русалоньки Аріель тривали досить довго. Режисер Боб Маршал в офіційній заяві розповів, що йому довелось відслухати безліч талантів: «Після тривалих пошуків було абсолютно очевидно, що Хеллі володіє рідкісним поєднанням духу, серця, молодості, невинності – плюс чудовий голос – усі ці внутрішні якості необхідні для того, аби втілитись у цій знаковій ролі».

Свою підтримку Хеллі Бейлі висловили багато голівудських зірок, в тому числі й співачка Аріана Гранде, британська акторка Наомі Скотт, яка знялась у нещодавно випущеній стрічці «Алладін» та американська оскароносна акторка Хеллі Беррі. Сама ж новообрана «русалонька» написала, що її мрія зіграти Аріель нарешті збулася.

Що ж не так?

Затвердження 19-річної Хеллі Бейлі на роль русалоньки Аріель спровокувало жваву дискусію по всьому світу. Крім ажіотажу та схвалення такого вибору авторів стрічки, багато хто писав про те, що, за оригінальним мультфільмом, Аріель має червоне волосся та є білошкірою.

Суперечки стосувались багатьох аспектів – від здогадок щодо позитивної дискримінації аж до дійсно расистських публікацій.

«Виправте мене, якщо я не маю рації, але ж це фізично неможливо, щоб Аріель була темношкірою? Вона живе під водою, як сонце дістанетья до неї, щоб виробляти меланін? Ніхто про це не думав?»

Багато публікацій містять в собі стандартну фразу: яка вже стала мемом: «Я не расист, але…»

«Без образ, Дісней, але чи треба було робити принцесу Аріель темношкірою у стрічці про «Маленьку Русалоньку»? Я маю на увазі, автор – Ганс Крістіан Андресен за національністю данець і люди в Данії засмаглі або білошкірі? Я такий розчарований. Я не расист, але робити принцесу Аріель чорною русалонькою – це не відповідає анімованій версії»

«По-перше, я не расист і люблю Хеллі, але я не дам Діснею зруйнувати спогади нашого дитинства, тому я створила петицію, щоб відновити справедливість для Аріель і пам’яті нашого дитинства. Я віддаю перевагу тому, хто виглядає схоже».

Та в дискусію вступають й ті, хто вважає, що реалізм у мультфільмі про підводне царство – це зовсім не обов’язкове явище. Багато дописувачів згадують про те, що підводні жителі за сюжетом поводяться, як люди, а не просто функціонують в якості живих організмів, якою їх передбачає реальність.

«Я перепрошую, магічна людина-риба, яка може дихати під землею без зябер, не вкладається в закони фізики. Хочете, щоб ми згадали про те, що звук проходить крізь воду інакше? Та риба грає на музичних інструментах? Але ні, темна шкіра – це саме те, що ламає реалізм та заглиблення».

«Русалоньки не існують, тож вони можуть бути того кольору, якого ми захочемо»

Зйомки нової «Русалоньки» розпочнуться в 2020 році. У стрічці будуть присутні не лише нові пісні – за даними видання Variety, персонажі виконуватимуть і традиційні хіти із оригінального мультфільму 1989 року.