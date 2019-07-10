«Зробимо свій». Реакції українців на заяву Зеленського про День Незалежності без параду

Президент України Володимир Зеленський запропонував скасувати військовий парад на День Незалежності України. У соцмережах неоднозначно поставились до заяви президента і пропонують робити альтернативний парад. Радіо Свобода зібрало головні реакції.

Президент України Володимир Зеленський запропонував не проводити військовий парад до Дня Незалежності України, а натомість виділити 300 мільйонів гривень на премії українським військовим.

«Мені здається, що замість параду краще ці гроші виділити нашим героям, нашим військовим. І ми ухвалили рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим», – заявив Зеленський у відеозверненні.

Він додав, що вшановувати військових і святкувати День Незалежності будуть, «але буде новий формат».

Колишній президент України Петро Порошенко заявив, що рішення, чи проводити військовий парад, є правом президента, верховного головнокомандувача, яке залежить від його пріоритетів.

«Але це і подія, коли народ має можливість віддати шану і повагу своїй армії. На сьогодні армія і воїни є найбільш шановною і поважною інституцією, яка користується найбільшою довірою народу України. Я думаю, що позбавляти людей цього було б не дуже далекоглядно», – сказав Порошенко.

Порошенко також заявив, що раніше проведення параду коштувало значно менше грошей, бо найбільш затратні заходи були скасовані, зокрема повітряний парад. Він додав, що грошові премії до Дня Незалежності отримували і учасники параду, і бійці в зоні проведення бойових дій.

«Цей парад потрібен був цивільним – бачити, як змінюється українська армія, як набирається сил і потужності, як модернізується. Цей парад потрібен був військовим – гордо пройтися головним проспектом країни і продемонструвати міць», – написала віцеспікер українського парламенту Ірина Геращенко.

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович також пише, що парад – це можливість цивільним подякувати військовим.

​«У мене є аргументи як «за», так і «проти», хоча, відверто кажучи, повідомлення про премії військовослужбовцям напередодні виборів виглядає, м'яко кажучи, дивно. Адже виділять ці премії вже після виборів, а новина з'явилася зараз», – пише народний депутат Мустафа Найєм.

Є і ті, хто проти військового параду.

Юрист, ветеран бойових дій Масі Найєм пише: «Я хочу парад з трофеями. Коли втомлені, але хлопці, які перемогли, впевнені, що в цей день більше не помре їхній друг чи товариш, або простий хлопець, з яким пройшли «учебку». Це буде свято зі здоровим глуздом і без втрат».

«Нарешті, через 5 років, хлопці отримають може й невелику, але фінансову допомогу. Їм точно той парад до лампади. Вони, як ніхто, відчувають весь цинізм того, що їх викинули з життя», – пише блогерка Ліза Богуцька.

Журналіст Іван Яковина вважає, що деякі дописувачі обурюються лише через власне ставлення до президента.

«Рішення про скасування параду військової техніки може бути непоганим, якщо його доопрацювати. Не треба тренувати ніякі коробки, не треба ганяти техніку, а просто дати можливість групам військових, ветеранів та добровольцям (!) війни на сході України пройти не стройовим, а спокійним кроком. Показати, що у нас дуже багато патріотів, що у нас багато героїв», – написав активіст Роман Бурко.

Дехто згадує про плани перенести Офіс президента і те, що це теж коштує 300 мільйонів гривень, як і парад.

«300 мільйонів на військовий парад – це марнотратство. 300 мільйонів на переїзд Адміністрації президента в нове приміщення – це ок», – пише блогер Денис П'ятигорець.

«Працюйте в тому приміщенні, яке є, і зекономлені гроші віддайте солдатам на передовій», – сказав народний депутат Олег Ляшко у відеозверненні з цього приводу.

Офіцер ЗСУ, співзасновник освітнього проекту «Експертний корпус» Роман Кулик пише: «300 мільйонів військовослужбовцям – трохи більше тисячі на кожного і неясно, чи враховують решту – прикордонників, СБУ, нацгвардійців, які теж беруть участь в параді та відсічі агресії?».

Учасник бойових дій, колишній гранатометник 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ Олександр Погребиський закликав ветеранів АТО вийти на альтернативний військовий парад.

«Закликаю ветеранів та тих, хто приймав участь у параді в попередні роки, взяти участь у своєму параді. Ми, як народ, як ветерани, маємо право зробити свій парад, якщо нам його скасували», – сказав Погребиський.

Останніми роками в Києві з нагоди Дня Незалежності в центрі Києва проводили військові паради, проте деякі користувачі соцмереж критикували цю ідею, називаючи це недоречним в умовах, коли військова техніка потрібна у зоні бойових дій на сході України.