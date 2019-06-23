Прощавай, Банкова! Зеленський, як і «президент» із телешоу, переносить свій офіс

Київ – Уже в перші кілька тижнів президентства Володимира Зеленського факти стали наслідувати вигадку, і це тепер радше правило, а не виняток.

У першому сезоні «Слуги народу», телевізійного шоу, яке принесло комікові славу і допомогло катапультувати його у президентське крісло на квітневих виборах, вигаданий голова держави Василь Голобородько відмовляється від автокортежу й пересідає на велосипед, а ще переносить свій офіс на околицю Києва, щоб, мовляв, звільнити столицю від транспортних заторів.

Тепер, із часу інавгурації місяць тому, Зеленський скоротив свій кортеж із восьми авт до двох (про це заявляли в оточенні нового президента; за повідомленнями засобів інформації, фактично він їздить іноді п’ятьма, іноді шістьма автами – ред.). Але на велосипед, як сказав Зеленський журналістам, він пересісти не зміг «із міркувань безпеки».

Тепер, повторюючи іншу сторінку сценарію свого шоу, Зеленський завив, що перенесе президентську адміністрацію з її давнього місця на Банковій вулиці в будівлю з більш підхожою назвою «Український дім». Але тут сценарій змінюється: ця будівля розташована на брукованій Європейській площі, напруженому транспортному роз’їзді в центрі Києва, і це викликає занепокоєння, що такий крок може перешкодити транспортному сполученню в місті і лише погіршити ситуацію.

Контраргумент Зеленського полягає, по суті, в тому, що «функція йде слідом за формою»: він заявляв, що переїзд із масивної будівлі на Банковій із її колонами, лабіринтами коридорів, таємними проходами і позолотою необхідний, щоб позбавити президентський офіс репутації непрозорості й корупції і натомість заохотити відкритість і прозорість.

«Відкритий офіс»

Збудований у брежнєвські часи, в 1978–82 роках, «Український дім» – п’ятиповерхова будівля з великим простором посередині – був музеєм більшовицького ватажка Володимира Леніна аж до занепаду Радянського Союзу і незалежності України 1991 року.

Але, попри радянське коріння, нині ця будівля нерозривно пов’язана з вуличними протестами Євромайдану 2013–14 років, які усунули від влади прихильного до Москви президента Віктора Януковича: її використовували спецзагони міліції як свою штаб-квартиру під час протистояння з демонстрантами – поки ті не витиснули їх і не перетворили будівлю на центр підтримки свого протесту. Відтоді ця будівля працює як виставковий центр.

Новини про планований переїзд – і пов’язану з цим реконструкцію «Українського дому» – були подані у вправно змайстрованому відеоролику, який розповсюдили в соцмережах Зеленського і який був схожий на епізод зі «Слуги народу».

План перетворити будівлю на нове місце роботи президента і його апарату передбачає, що вона має стати відкритим, зі скляними стінами «офісом у європейському стилі», як назвав це один із посадовців у відеролику: кабінети адміністрації мають зайняти верхні три поверхи, на другому має бути простір для коворкінгу, а на першому поверсі і прилеглій частині площі планується кав’ярня і пішохідна зона, на Європейській площі також мають встановити новий фонтан і лавиці.

У відеоанонсі Зеленському запропонували вибрати, чи його кабінет має бути з виглядом на Дніпро, чи на Європейську площу. Він сказав, що вибирає друге – бо «це символічно».

Крім побоювань щодо нових транспортних заторів, критики такого кроку також висловили занепокоєння щодо вартості перебудови і її фінансування з держбюджету. Андрій Богдан, голова адміністрації Зеленського, заявляє, що фінансування надійде з ґрантів від неприбуткових організацій у країнах Європейського союзу. «Ми й копійки не візьмемо з бюджету», – стверджував Богдан.

«Корупційні старі часи»

Що ж до будівлі на Банковій, де працюють президенти України з часу здобуття незалежності, то, каже Зеленський, він хотів би, щоб там був музей.

Зеленський і його команда скаржаться на лабіринти коридорів і пишність – чи несмак – інтер’єру. Кабінет президента, наприклад, прикрашений мармуром і позолотою – включно з санвузлом. У багатьох інших приміщеннях – кришталеві абажури чи орнаменти з екзотичних порід дерева.

Для декого в Україні, пострадянський шлях якої до добробуту вповільнюють постійні проблеми з корупцією, ця будівля нагадує, за словами одного з посадовців, про «корупційні старі часи».

Будівлю на Банковій востаннє реконструювали під час президентства дружнього до Москви Віктора Януковича, якого наступна українська влада обвинуватила у викраденні разом зі спільниками до 100 мільярдів доларів державних коштів, перш ніж він покинув посаду і втік до Росії через протести Євромайдану.

У відеоролику заступниця директора Національного музею мистецтва каже Зеленському, що у планованого переїзду є ще одна символічна риса, пов’язана з подіями столітніх часів.

«Коли в 1919 році в Києві з’явився перший музей Леніна, він зайняв приміщення Центральної Ради (насправді будівлю нинішнього Будинку вчителя, в якій у 1917–18 роках працювала Центральна Рада, а в 1918–19-му Директорія УНР, перетворили на музей Леніна 1938 року – ред.). Тепер ви хочете переїхати в колишній музей Леніна. Певним чином це повернення історичної справедливості», – сказала Ольга Балашова.