Національний художній музей: будівля на Банковій не відповідає музейним потребам

У Національному художньому музеї України прокоментували намір президента Володимира Зеленського облаштувати новий Офіс президента в Українському домі, а в нинішній будівлі Адміністрації на Банковій вулиці створити художній музей. Цю будівлю в установі вважають такою, що для потреб музею не підходить.

«Очевидно, що будівля Адміністрації на Банковій зараз абсолютно не відповідає музейним потребам. Щоб адаптувати споруду, збудовану в 1936-1939 роках для штабу Київського особливого військового округу, до музейної діяльності, потрібні не лише передача права власності на будівлі і землю під ними, але й програма трансформації, відповідне організаційне та фінансове забезпечення», – йдеться в заяві НХМУ.

Прес-служба музею нагадала, що установа давно потребує розширення і планувала створити музейний квартал на вулиці Інститутській. Однак спершу земельну ділянку довелося повертати через суд, а після подій Євромайдану її передали для створення Музею Революції гідності.

Згідно з заявою, у музеї раніше вже заявляли про доцільність адаптації під Музей сучасного мистецтва приміщення Українського дому або ж спорудження нової будівлі.

«Музей радо відгукнувся на ініціативу офісу президента (щодо розвитку музейної інфраструктури – ред.) та оперативно вступив у перемовини. На зустрічі керівництво НХМУ поділилося своїм баченням щодо умов, за яких втілення такої співпраці є можливим. В першу чергу має бути визначено долю двох музеїв, фонди яких зараз розташовані в Українському домі — музею Леніна та МВЦ «Музей історії Києва», – йдеться в повідомленні музею.

Читайте також: Переїзд АП: «Український дім», так «Український дім»?

Згідно з ним, керівництво НХМУ на зустрічі з Зеленським заявило, що розширення установи має стати проектом державного значення.

Напередодні Володимир Зеленський зустрівся з архітекторами, які презентували йому проект створення Офісу президента в будівлі Українського дому. Він заявив, що після переїзду хоче створити в будівлі Адміністрації президента на Банковій художній музей.