Ділянка «Середньовічного Києва» на Поштовій площі визнана пам’яткою національного значення – Нищук

Міністр культури Євген Нищук повідомив, що ділянку віднайденої стародавньої вулиці часів Київської Русі на Поштовій площі у Києві визнано пам’яткою національного значення. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 22 травня.

«Поштова Площа – унікальний осередок України-Руси. Відтепер «Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва», а в народі просто «Поштова» став пам’яткою археології та історії національного значення. Дякую колегам по Уряду і особисто прем’єру Володимиру Гройсману за розуміння та підтримку цього важливого питання», – написав Нищук у Facebook.

Він також заявив, що очікує на позитивне рішення щодо появи музею на Поштовій площі у Києві, де знайдені пам’ятки.

Стародавню вулицю часів Київської Русі на Поштовій площі розкопали навесні 2015 року під час будівництва торгового центру. За оцінками археологів, дерев’яні споруди тут були зведені у ХI–XII століттях. Одна з них могла бути майстернею для виготовлення жіночих прикрас зі скла, бо в ній знайшли свинцеву суміш, яку використовували у такому виробництві, а також шматки жіночого браслета.

З часу виявлення артефактів територія Поштової площі і археологічний шар під нею опинились у центрі конфлікту. Інвестор планував збудувати на Поштовій площі ТРЦ. Вчені заявили про необхідність зберегти археологічні знахідки, а громадськість висловилась за створення на Поштовій площі археологічного музею. Пізніше Київрада ухвалила рішення про збереження знайдених артефактів, а міський голова Києва Віталій Кличко заявив про ймовірність створення на Поштовій площі музею.