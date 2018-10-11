Київрада: за крок до музею на Поштовій площі

Київська міська рада має сім днів, починаючи з 11 жовтня, щоб внести свої пропозиції щодо розірвання договору з інвестором, який планував збудувати торговельний центр на Поштовій площі, на місці знаходження артефактів доби Київської Русі. Таке рішення ухвалене міською радою Києва. Науковці, депутати різних рівнів, громадські активісти, вітаючи рішення Київради, зауважують: попереду – історичні дослідження, архітектурні конкурси, а також імовірні судові тяжби між інвестором і міською громадою. Але нині зроблено перший крок до реального збереження артефактів і створення музею, зазначають фахівці.

Зранку четверга 11 жовтня біля бокового входу до будівлі Київської міської держадміністрації збираються кілька десятків киян, серед яких громадські активісти та науковці, щоб продемонструвати місцевим депутатам готовність відстояти ініціативу побудувати на Поштовій площі не черговий торговельний центр, а музей. Щоб пройти на засідання Київради, людей вносять у гостьові списки за підписами київських депутатів, інакше потрапити на сесію неможливо: будівлю охороняє поліція.

«На сьогодні наше завдання – відстояти інтереси не інвестора, а громади, яка виступила за збереження археологічних знахідок і за створення на Поштовій площі сучасного археологічного музею», – розповідає у розмові з Радіо Свобода мистецтвознавець, представник України в міжнародній пам’ятко-охоронній організації ІКОМОС Ольга Рутковська.

Під час сесії голосами більшості депутатів (61 депутат), міська рада взяла за основу проект постанови, яким рекомендовано розірвати угоду із забудовником. При цьому якщо інвестор погодиться переглянути умови договору задля збереження знайдених артефактів, – Київрада не наполягатиме на розірванні договору, заявив депутат Сергій Гусовський.

Присутній на сесії представник інвестора Валерій Олійник у свою чергу заявив: якщо Київ розірве діючу угоду, інвестор звертатиметься до міжнародних судів, оскільки у будівництво вкладено 15 мільйонів доларів США, які забудовник схоче повернути.

У свою чергу, представники об’єднання громадських організацій «Музей на Поштовій площі» оголосили про початок першого в Україні «загальнодержавного архітектурного конкурсу» на кращу ідею, концепцію та проектного рішення стосовно всього комплексу Поштової площі. Як розповів Радіо Свобода представник спільноти «Музей на Поштовій площі» Віталій Белецький, ініціатором конкурсу виступила громада Києва.

«Українці повинні знати свою історію, бачити її, поважати минуле задля формування майбутнього України! Наше завдання – зберегти пам’ятки історії, археології, архітектури як місцевого, так і всеукраїнського значення. У випадку Поштової площі, мова йде про збереження так званої «Річкової брами Києва» і створення сучасного музею на місці археологічних знахідок, де зберігатиметься колекція артефактів і культурних цінностей», – роз’яснив Белецький завдання, яке спільно мають вирішувати влада і громада Києва.

Поштова площа: «місце сили» Києва

Інтерес до Поштової площі як потенційних інвесторів-забудовників, так і науковців невипадковий, кажуть фахівці. За доби Київської Русі тут пролягав літописний «шлях з варяг у греки», а науковці висувають версію, що у цій місцині хрестили киян у 988 році. Зроблені на Подолі, у районі Поштової площі у різний час знахідки підтверджують цю версію, як і те, що історія міста Києва почалася саме на Подолі, упевнений керівник Центру археології Києва Інституту археології НАН України Михайло Сагайдак.

Тож замість чергового торговельного центру Поштова площа заслуговує на музей, адже у Києві дотепер немає власного сучасного археологічного музею, вважає Сагайдак. Його думку поділяють представники влади: Верховна Рада ухвалила постанову про збереження історико-культурної спадщини, створення національного музею на цьому місці, а Міністерство культури України у серпні цього року розпочало процедуру з надання статусу пам’ятки національного значення знахідкам на Поштовій площі.

Стародавню вулицю часів Київської Русі на Поштовій площі розкопали навесні 2015 року під час будівництва торгового центру. За оцінками археологів, дерев’яні споруди тут були зведені у ХI–XII століттях. Одна з них могла бути майстернею для виготовлення жіночих прикрас зі скла, бо в ній знайшли свинцеву суміш, яку використовували у такому виробництві, а також шматки жіночого браслета. Вчені припускають, що у районі Поштової площі на дослідників чекають ще чимало унікальних знахідок, які з часом буде знайдено, описано і передано до майбутнього музею на Поштовій площі.