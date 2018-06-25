Історичне місце України-Руси: боротьба у Києві на Поштовій площі триває

Штурханини під час сесій Київради, палкі дискусії київських депутатів на межі особистих образ, акції громадської непокори – такими видовищними дійствами супроводужються обговорення, чи бути у Києві на Поштовій площі «самостійному» музею, чи музей існуватиме у межах торговельно-розважального центру (ТРЦ). І чим довше тривають дискусії та суперечки, тим більше ціла ситуація нагадує драматичний серіал, в якому «хороші» і «погані» «герої» б’ються за історію не лише Києва, а цілої України.

Серія 1: «Ювелірний цех» Київської Русі

Навесні 2015 року на Поштовій площі під час будівництва торговельно-розважального центру очам будівельників та науковців відкрилась стародавня вулиця часів України-Руси. Дерев’яні споруди тут були зведені в ХI–XIIІ століттях (три садиби), в одному з будинків могла міститись тогочасна ювелірна майстерня, де виробляли жіночі прикраси, припускають науковці: в одному зі зрубів знайдене стародавнє «устаткування», яке майстри використовували для виробництва жіночих прикрас.

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Заступник директора з наукової роботи Національного заповідника «Софія Київська», доктор історичних наук В’ячеслав Корнієнко пояснив Радіо Свобода важливість цієї археологічної знахідки для історії Києва та України: за словами науковця, ця вулиця Подолу цікава як зразок середньовічного планування.

«Ми бачимо, як за доби Київської Русі городяни планували вулиці, як виглядали їхні садиби, з чого їх будували», – каже Корнієнко.

Небайдужі кияни запропонували створити на Поштовій площі підземний музей, зібравши понад 13 тисяч підписів під відповідною петицією. Ідею щодо збереження археологічних знахідок та можливість побудувати підземний музей на Поштовій площі підтримали у Київській міській держадміністрації та у Верховній Раді України.

У 2016 році рішенням київської влади знайдений під Поштовою площею прибережний осередок отримав статус пам’ятки археології місцевого значення.

Серія 2: Київрада за «музей під склом»?

Допоки громадськість намагалася захистити унікальну знахідку від руйнування, інвестор продовжував підготовчі роботи для зведення центру. При цьому, згідно досліджень, які провели журналісти програми Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший «Схеми», будівництво ТРЦ на Поштовій площі відбувається з порушенням земельного законодавства.

Київська громадськість запропонувала Київраді розірвати договір з інвестором на користь створення музею, але міські депутати провалили голосування за цей проект рішення.

А 21 червня 68 депутатів міськради ухвалили інше рішення, яке, на їхню думку, дозволить зберегти археологічні знахідки на Поштовій площі.

Проект рішення розробив голова фракції «Об’єднання «Самопоміч» Сергій Гусовський: він стверджує, що мова іде про укріплення дерев’яних споруд, продовження археологічних досліджень за участю міжнародних фахівців, для чого будівельні роботи на Поштовій площі буде призупинено. Проголосоване депутатами рішення також вимагає від міської влади організувати консервацію тих археологічних знахідок, які підлягають музеєфікації, тощо.

Серія 3: Рішення Київради «ставить хрест» на музеї – активісти

Кияни, які виступають за створення музею, звинуватили очільників КМДА і Київради у спробах «протягти» потрібне їм рішення щодо Поштової площі.

Наразі, як повідомила громадська діячка Олена Терещенко, ухвалене рішення стосується «чого завгодно, але не відмови від побудови ТРЦ на користь музею». Будівництво просто вирішили тимчасово припинити та зобов’язати так званого інвестора отримати нові містобудівні умови та обмеження, відзначила Терещенко.

Доля майбутнього музею, як і можливість продовжити археологічні роботи в районі Поштової площі, залежить від волі інвестора будівництва підземного ТРЦ – ТОВ «Хенсфорд-Україна», каже голова громадського руху «Почайна» Анабелла Моріна.

Наразі на Поштовій площі проходить безстрокова акція на підтримку створення музею, щоб зберегти унікальні артефакти доби України-Руси.

Серія 4: Боротьба за історію триває

Як наголосив київський міський голова Віталій Кличко, згідно з рішенням Київради інвестор повинен створити саме музей, а не археологічну експозицію усередині ТРЦ. Розірвання ж угоди з інвестором мер вважає недоцільним, оскільки це коштуватиме бюджетові міста близько 500 мільйонів гривень компенсації, тощо.

Історик В’ячеслав Корнієнко пропонує інвесторові, громадськості та владі сісти за стіл переговорів і домовитись, що за потреби археологічні знахідки розмістять у музеї на території ТРЦ. Головне – це музеєфікувати археологічні знахідки, дослідити їх належним чином, при цьому майбутній музей під Поштовою площею може стати «фішкою» центру, зауважив вчений.

Учасники акції протесту наполягають на необхідності створити музей на Поштовій площі . Вони вирішили звернутись до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням взяти під особистий контроль справу щодо реконструкції Поштової площі з тим, щоб замість чергового ТРЦ там був збудований підземний археологічний музей.

Ми просимо прем’єр-міністра перевести археологічну пам’ятку на Поштовій площі у статус пам’ятки національного значення

«Ми просимо прем’єр-міністра та уряд перевести археологічну пам’ятку на Поштовій площі у статус пам’ятки національного значення, що дозволить зберегти унікальні прибережні садиби і створити національний музей», – повідомила Радіо Свобода член міжнародної організації зі збереження культурної спадщини IKOMOS (від України) Ольга Рутковська.

За її словами, побачити, що відбувається на Поштовій площі, приходять політики і чиновники різних рівнів, обіцяють підтримку, але чи мають вони політичну волю перейти від слів до справ, наразі невідомо.

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