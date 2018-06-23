Кличко заявляє, що на Поштовій площі буде створений музей

На місці розкопок на Поштовій площі буде створено музей. Про це, за повідомленням офіційного порталу Києва, мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Київ».

«Ми на Київраді прийняли рішення, яке допоможе у створенні музею на Поштовій площі. Ми зробили так, аби і від інвестора можна було вимагати виконання його зобов’язань. Ми вирішили заснувати комунальне підприємство, яке буде займатися питанням збереження артефактів. Ми ставимося до цього дуже відповідально», – заявив Віталій Кличко.

Кличко також прокоментував заяви, що влада нібито не хоче створювати музей на Поштовій площі: «Лунають звинувачення, що хтось не бажає робити музей. Я завжди казав: музей там буде. Крапка. І ми розробили алгоритм, як далі діяти покроково».

21 червня Київська міська рада ухвалила рішення про продовження археологічних розкопок на Поштовій площі.

Новий проект рішення Київради, зокрема, передбачає залучити міжнародних експертів і фахівців із археології та консервації до проведення археологічних розкопок та до визначення об’єктів культурної спадщини, які підлягають консервації та музеєфікації на місці. Згідно із рішенням, відбудеться відкритий міжнародний конкурс із музеєфікації артефактів та організації публічного простору на Поштовій площі: «доки триватиме конкурс, Київрада не вноситиме будь-які зміни до цільового призначення власника або землекористувача ділянки на Поштовій площі», мовиться на сайті Київради.

У документі йдеться і про створення при КМДА комунального закладу «Центр консервації предметів археології», який вивчатиме способи можливої консервації подібних знахідок та займатиметься їх втіленням.

Також для того, щоб забезпечити подальші археологічні дослідження, мовиться у повідомленні, рішення передбачає створення нового проекту укріплення об’єкту розкопок.

Стародавню вулицю часів Київської Русі на Поштовій площі розкопали навесні 2015 року під час будівництва торгового центру. За оцінками археологів, дерев’яні споруди тут були зведені у ХI–XII століттях. Одна з них могла бути майстернею для виготовлення жіночих прикрас зі скла, бо в ній знайшли свинцеву суміш, яку використовували у такому виробництві, а також шматки жіночого браслета.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фотогалерея: розкопки під Поштовою площею у Києві

У листопаді 2017 року комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності рекомендував тимчасово зупинити будівництво на Поштовій площі в центрі Києва до затвердження дорожньої карти археологічного дослідження території і музеєфікації об’єкту культурної спадщини.