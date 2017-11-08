Комітет Ради з питань культури рекомендує тимчасово зупинити будівництво на Поштовій площі в Києві

Комітет Верховної Ради з питань культури і духовності рекомендує тимчасово зупинити будівництво на Поштовій площі у центрі Києва.

У ході засідання комітет розглянути ситуацію, що склалася навколо археологічних об’єктів, виявлених на Поштовій площі під час будівництва.

За результатами засідання комітет рекомендував Міністерству культури, Міністерству внутрішніх справ, Київській міській державній адміністрації припинити і не видавати дозвіл на відновлення будь-яких земляних робіт, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту будівництва, на Поштовій площі до затвердження дорожньої карти археологічного дослідження території музеєфікації об’єкту культурної спадщини.

Також комітет наполягає на проведенні термінових заходів для створення музею та опрацюванні питання фінансування музеєфікації об’єкту культурної спадщини.

«Оптимально було б, якщо хтось би сказав, що «ми помилилися, не в тому місці дозволили будувати, тому забудовнику місто компенсує витрачені кошти – надасть землю в іншому місці, ось в нас є концепція музею – тут ми зробимо музей Древнього Києва, все це відновимо, музеєфікуємо» і будуть всі задоволені. Але відбувається не так: забудовник хоче добудувати те, що є, бачення музеєфікації немає. Наше завдання – знайти вихід і зберегти пам’ятку. Просто зупинення будівництва і залишення відкритих розкопок ні до чого не приведе», – сказав голова комітету, депутат Микола Княжицький.

Стародавню вулицю часів Київської Русі на Поштовій площі розкопали навесні 2015 року. За оцінками археологів, дерев’яні споруди тут були зведені у ХI–XII століттях. Одна з них могла бути майстернею для виготовлення жіночих прикрас зі скла, бо в ній знайшли свинцеву суміш, яку використовували у такому виробництві, а також шматки жіночого браслета.

У жовтні 2015 року міський голова Києва Віталій Кличко наголошував на необхідності збереження артефактів на Поштовій площі.