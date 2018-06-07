Київрада під вигуки «Ганьба» провалила голосування за створення музею на Поштовій площі

Депутати Київської міської ради на засіданні 7 червня не підтримали в цілому ухвалений у першому читанні проект рішення про створення музею на місці будівництва торговельного центру на Поштовій площі.

За відповідне рішення проголосували 56 депутатів, утрималися 23.

Під час засідання в кулуарах Київради були присутні активісти з символікою «Національного корпусу» і «Національних дружин». Після того, як депутати не змогли ухвалити рішення, вони з вигуками «Ганьба» зайшли до сесійного залу Київради.

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Секретар міськради Володимир Прокопів оголосив перерву в роботі міськради. Пізніше стало відомо про закриття сьогоднішнього засідання.

На офіційному сайті Київради розміщене повідомлення: «Застосування фізичної сили щодо працівників секретаріату Київської міської ради та пошкодження майна й обладнання сесійної зали, які мали місце сьогодні, унеможливлюють проведення пленарного засідання».

Про дату продовження засідання обіцяють повідомити пізніше.

Проект рішення про припинення договору з інвестором і створення музею на місці будівництва торговельного центру на Поштовій площі ухвалили в першому читанні 19 квітня.

Стародавню вулицю часів Київської Русі на Поштовій площі розкопали навесні 2015 року під час будівництва торгового центру. За оцінками археологів, дерев’яні споруди тут були зведені у ХI–XII століттях. Одна з них могла бути майстернею для виготовлення жіночих прикрас зі скла, бо в ній знайшли свинцеву суміш, яку використовували у такому виробництві, а також шматки жіночого браслета.

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У листопаді 2017 року комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності рекомендував тимчасово зупинити будівництво на Поштовій площі в центрі Києва до затвердження дорожньої карти археологічного дослідження території і музеєфікації об’єкту культурної спадщини.