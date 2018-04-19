Активісти пікетують КМДА з вимогою зупинити будівництво у центрі Києва

Київські активісти зранку 19 квітня пікетують будівлю Київської міської державної адміністрації, вимагаючи зупинити будівництво на Андріївському узвозі в на Поштовій площі в Києві.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, питання про розірвання договору на оренду землі на узвозі і про створення підземного музею на Поштовій площі розглядають сьогодні депутати Київської міської ради.

Як повідомив віце-голова громадського об’єднання «Громада «Андріївський узвіз» Віталій Білецький, кияни мають підтримку політиків, але суди блокують приписи органів влади щодо будівельних робіт на Андріївському узвозі. Розгляд Київрадою рішення про розірвання договору оренди землі на Андріївському узвозі, 14-16, де будується об’єкт висотою у 30 метрів, переносили чотири рази.

«Рішення, розроблене самими киянами – зупинити руйнацію Андріївського узвозу – місцева влада не розглядає майже два місяці. І це при тому, що були петиції, були відкриті звернення до всіх гілок влади, є велика підтримка з боку депутатського корпусу Київської міськради від різних фракцій і політичних сил, нас підтримують народні депутати», – зазначив Білецький.

Згідно із законодавством, у таких місцях, як Андріївський узвіз, не можна будувати об’єкти, вищі за 9-12 метрів; орендар-забудовник (компанія «Маркон») планує побудувати 30-метровий об’єкт, заявив Білецький.

Раніше київські активісти провели акцію протесту на Андріївському узвозі.

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​Компанія «Маркон», у свою чергу, заявила про дотримання нею нормативно-правової бази у процесі проведення будівельних робіт в історичній частині Києва.