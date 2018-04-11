Фоторепортаж: як на будівництві в Києві активісти захопили кран

У Києві активісти на знак протесту проти побудови на Андріївському узвозі багатоповерхівки з підземним паркінгом захопили кран на будівельному майданчику й запалили там димову шашку. Акцію оголосили безстроковою.



Акції протесту проти забудови ділянки на Андріївському узвозі, 14-16 відбувалися й раніше.



У лютому цього року Київрада надала статус парку земельній ділянці на Замковій горі – з метою охорони зелених насаджень і збереження рекреаційної цінності цієї території.