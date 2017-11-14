За розкопками на Поштовій площі в Києві можна буде стежити онлайн – влада

За археологічними дослідженнями на Поштовій площі в Києві можна буде спостерігати онлайн, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

За даними влади Києва, рішення про встановлення веб-камер ухвалили наприкінці жовтня на виїзній нараді щодо археологічних досліджень на Поштовій площі.

«Переконаний, це зніме напругу, виключить розповсюдження різноманітних чуток і дозволить будь-кому з охочих самостійно відстежити, що ж відбувається на площі», – заявив 13 листопада заступник голови КМДА Олексій Резніков.

Онлайн-трансляція буде відбуватись на окремо створеному сайті. Веб-камери будуть встановлені коштом інвестора, додали в КМДА.

Стародавню вулицю часів Київської Русі на Поштовій площі розкопали навесні 2015 року під час будівництва торгового центру. За оцінками археологів, дерев’яні споруди тут були зведені у ХI–XII століттях. Одна з них могла бути майстернею для виготовлення жіночих прикрас зі скла, бо в ній знайшли свинцеву суміш, яку використовували у такому виробництві, а також шматки жіночого браслета.

Цього місяця комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності рекомендував тимчасово зупинити будівництво на Поштовій площі в центрі Києва до затвердження дорожньої карти археологічного дослідження території і музеєфікації об’єкту культурної спадщини. «Оптимально було б, якщо б хтось сказав, що «ми помилилися, не в тому місці дозволили будувати, тому забудовнику місто компенсує витрачені кошти – надасть землю в іншому місці, ось у нас є концепція музею – тут ми зробимо музей Древнього Києва, все це відновимо, музеєфікуємо» і будуть усі задоволені. Але відбувається не так: забудовник хоче добудувати те, що є, бачення музеєфікації немає. Наше завдання – знайти вихід і зберегти пам’ятку. Просто зупинення будівництва і залишення відкритих розкопок ні до чого не приведе», – сказав голова комітету, депутат Микола Княжицький.