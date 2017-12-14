Влада Києва: яким буде музей на Поштовій площі, вирішать експерти

Влада Києва заявляє, що те, яким буде музей на Поштовій площі в столиці України мають вирішувати експерти музейної справи, історики й археологи, спираючись на досвід інших країн, а концепція музею має бути визначена і відібрана на міжнародному конкурсі.

«Замовником будівельних робіт, проектною організацією та інвестором за підтримки міської влади було ухвалене рішення про збереження зазначених археологічних знахідок на Поштовій площі шляхом музеєфікації в місці їх знаходження, оскільки будь-яке перенесення знахідок може спричинити їх руйнування», — цитує прес-служба Київської міської держадміністрації заступника голови КМДА Олексія Резнікова.

Він додав, що збереження знайденої деревини потребує особливої технології консервації, і найближча країна, де є відповідні фахівці і технології, — Польща.

«Реалізація подібного проекту є новою практикою для Києва, саме тому потребує врахування досвіду інших країн, де подібні проекти вже впроваджені. Протягом кількох днів візиту до Кракова ми максимально ознайомилися з усіма аспектами організації музею «Підземний Ринок» (музей під Ринковою площею в Кракові — ред.)», — сказав Резніков після візиту делегації експертів до Кракова.

Стародавню вулицю часів Київської Русі на Поштовій площі розкопали навесні 2015 року під час будівництва торгового центру. За оцінками археологів, дерев’яні споруди тут були зведені у ХI–XII століттях. Одна з них могла бути майстернею для виготовлення жіночих прикрас зі скла, бо в ній знайшли свинцеву суміш, яку використовували у такому виробництві, а також шматки жіночого браслета.

У листопаді комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності рекомендував тимчасово зупинити будівництво на Поштовій площі в центрі Києва до затвердження дорожньої карти археологічного дослідження території і музеєфікації об’єкту культурної спадщини. «Оптимально було б, якщо б хтось сказав, що «ми помилилися, не в тому місці дозволили будувати, тому забудовнику місто компенсує витрачені кошти – надасть землю в іншому місці, ось у нас є концепція музею – тут ми зробимо музей Древнього Києва, все це відновимо, музеєфікуємо» і будуть усі задоволені. Але відбувається не так: забудовник хоче добудувати те, що є, бачення музеєфікації немає. Наше завдання – знайти вихід і зберегти пам’ятку. Просто зупинення будівництва і залишення відкритих розкопок ні до чого не приведе», – сказав голова комітету, депутат Микола Княжицький.