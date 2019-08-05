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05 Серпень 2019, Київ 18:00
Новини | Суспільство

Через День Незалежності в Україні буде три вихідні поспіль

Цьогоріч Дня Незалежності України припадає на суботу, тому вихідними будуть 24, 25 й 26 серпня

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Через святкування Дня Незалежності в Україні буде три вихідні поспіль.

Цьогоріч свято припадає на суботу, тому вихідними будуть 24, 25 й 26 серпня.

Останніми роками в Києві з нагоди Дня Незалежності в центрі Києва проводили військові паради, деякі користувачі соцмереж критикували цю ідею, називаючи це недоречним в умовах, коли, на їхню думку, військова техніка потрібна у зоні бойових дій на сході України.

У липні президент України Володимир Зеленський виступив із пропозицією не проводити військовий парад до Дня Незалежності України, а натомість виділити 300 мільйонів гривень на премії українським військовим.

/**/ /**/ /**/ Жінки-військові на параді до Дня Незалежності України. Київ, 24 серпня 2018 року
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Згодом голова Офісу президента Андрій Богдан розповів, що замість військового параду на честь Дня Незалежності України в Києві відбудеться «хода гідності».

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