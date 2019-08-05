Через День Незалежності в Україні буде три вихідні поспіль

Через святкування Дня Незалежності в Україні буде три вихідні поспіль.

Цьогоріч свято припадає на суботу, тому вихідними будуть 24, 25 й 26 серпня.

Останніми роками в Києві з нагоди Дня Незалежності в центрі Києва проводили військові паради, деякі користувачі соцмереж критикували цю ідею, називаючи це недоречним в умовах, коли, на їхню думку, військова техніка потрібна у зоні бойових дій на сході України.

У липні президент України Володимир Зеленський виступив із пропозицією не проводити військовий парад до Дня Незалежності України, а натомість виділити 300 мільйонів гривень на премії українським військовим.

Згодом голова Офісу президента Андрій Богдан розповів, що замість військового параду на честь Дня Незалежності України в Києві відбудеться «хода гідності».