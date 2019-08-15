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15 Серпень 2019, Київ 13:37
Новини | Події

Біля станції метро «Лісова» у Києві згоріла маршрутка – ДСНС

За даними ДСНС, внаслідок пожежі ніхто не постраждав, маршрутка згоріла повністю

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Вранці 15 серпня на Броварському проспекті біля станції метро «Лісова» в Деснянському районі Києва згоріла маршрутка, повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій столиці України.

«Як виявилося, маршрутне таксі загорілося під час руху. В цей час пасажирів у транспортному засобі не було, водій намагався самостійно загасити полум’я, проте, зробити йому це не вдалося. По прибуттю вогнеборців, вогонь охопив майже всю площу салону транспортного засобу, не гаючи часу, відразу ж приступили до гасіння пожежі», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, внаслідок пожежі ніхто не постраждав, маршрутка згоріла повністю.

Причина пожежі наразі невідома.

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