Біля станції метро «Лісова» у Києві згоріла маршрутка – ДСНС

Вранці 15 серпня на Броварському проспекті біля станції метро «Лісова» в Деснянському районі Києва згоріла маршрутка, повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій столиці України.

«Як виявилося, маршрутне таксі загорілося під час руху. В цей час пасажирів у транспортному засобі не було, водій намагався самостійно загасити полум’я, проте, зробити йому це не вдалося. По прибуттю вогнеборців, вогонь охопив майже всю площу салону транспортного засобу, не гаючи часу, відразу ж приступили до гасіння пожежі», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, внаслідок пожежі ніхто не постраждав, маршрутка згоріла повністю.

Причина пожежі наразі невідома.