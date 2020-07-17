Народний депутат від фракції «Опозиційна платформа – За життя» Микола Скорик заявив, що за результатами місцевих виборах їхня політична сила, теоретично, могла б створити коаліцію із «Партією Шарія» в низці обласних чи міських рад, якщо туди потраплять обидві політичні сили . Про це Скорик заявив в ефірі Радіо Свобода.

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«Я думаю, що теоретично можливо. Ту позицію, яку з багатьох моментів займають партійці «Партії Шарія», я її поділяю», – сказав Скорик.

Утім, за його словами, перемовини між політичними силами поки що не ведуться.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Дату їх проведення 15 липня затвердила Верховна Рада. Постанову підтримали 326 народних депутатів.

Засновником «Партії Шарія» є блогер Анатолій Шарій, який наразі перебуває поза межами України.