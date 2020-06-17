Поліція підтвердила затримання «кількох осіб» під час акцій у центрі Києва

Поліція Києва заявляє, що 17 червня під час «проведення масових заходів у центрі столиці» були затримані «кілька осіб», але не уточнює число затриманих.

«Близько 12-ї години агресивно налаштовані молодики кинули кілька димових шашок у бік колони, яка рухалася на вулицю Академіка Богомольця, та застосували сльозогінний газ. Поліцейські миттєво відреагували та затримали кількох осіб. Зараз їх доставляють до територіального управління поліції. Після проведення перевірки діям правопорушників буде надана правова оцінка», – ідеться в офіційному повідомленні.

17 червня в центрі Києва відбувається кілька акцій. Наймасовішу, з участю близько 500 людей, проводить «Партія Шарія». Кількасот прихильників відеоблогера Анатолія Шарія заявляють про недостатню реакцію поліції на дії учасників акцій протесту біля Шевченківського районного суду Києва, які приходили підтримати активіста Сергія Стерненка.

«Демократична сокира» та кілька інших організацій заявляли про проведення біля офісу президента Зеленського «моралізаторської бесіди на тему «Київ –українське місто».